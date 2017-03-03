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〈台北都會〉三峽農會爭奪理事長涉賄 20人交保

2017-03-03

〔記者陳慰慈、賴筱桐、何玉華、張安蕎、葉冠妤／新北報導〕新北市二十四個基層農會理監事陸續選出，目前僅土城、鶯歌、八里、金山區尚未出爐，其餘皆已選出，各區選舉結果和預期差不多，唯三峽區選情動盪，檢調偵辦三峽區農會林姓、李姓兩男子涉嫌買票綁樁，新北地檢署昨凌晨訊後，諭令李男二十萬元、林男十五萬元交保，其他十八名會員代表分別以十萬至二十萬元不等金額交保。

檢調接獲情資，為競爭理事長位置，三峽區農會林姓男子涉以每票十萬到五十萬元向會員代表綁樁買票，並於二月十九日會員代表選舉投票完畢，招待當選的數名會員代表環島旅遊十天，以求會員代表能在三月一日理監事選舉中，將票投給林男陣營推舉的理監事人選。另一名李姓男子也涉以二十萬元向多名農會代表參選人買票。

檢調調查，林男、李男與會員代表相約至自己住處或特定地點密談，探詢會員代表是否有靠攏意願，再對特定對象現金行賄。據了解，二人承認部分事實，但對關鍵處時而閃爍其詞，遭約談的會員代表則否認收賄；全案擴大偵辦中。

僅剩4區理監事未出爐

板橋區農會理監事昨天順利完成改選，九名理事中，王思銘、詹清政、柯仁壽三位連任，廖裕德、徐陳坤、葉貽謀由原來的監事改參選理事當選，徐春樹、蔡萬議、黃金火為新任；三名監事中，林煥然、曹正吉由理事改選監事當選，新任為郭宏政。選舉結果一如預期，並無外傳激烈。

此外，原板農總幹事張素麗去年六月提前退休，公告多次，至今無人登記候選總幹事，現任理事長郭進源任期屆滿，將轉戰新北市農會，知情人士分析，須等新任理事長推選出來後，總幹事人選才會明朗。

土城區農會將於今天舉辦理監事改選，參選者多為原班人馬，變動不大。

新莊農會昨選出的九名理事中，林煌輝、王耿岩、王承富三人連任，李華順、謝石旺則分別由現任常務監事與監事轉任，地方人士分析，農會舊派系勢力欲捲土重來，推翻現任理事長林重量人馬，因林重量已宣告退休，其派系人選能否順利接棒，仍是未知數；至於總幹事一職，僅有現任總幹事徐江海尋求連任，目前未出現其他競爭者。

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