〈北部〉城隍爺Q版書籤 吃桌免費送

2017-03-03

4日有暗訪 5日有日巡遶境

〔記者游明金／宜蘭報導〕農曆二月初八是城隍爺聖誕，今年適逢三月五日，宜蘭市公所特別出版Q版城隍爺書籤，以文創方式傳承宗教信仰與歷史文化，五千組書籤將在五日晚上辦桌會場發送；另，城隍廟四日有暗訪、五日有日巡的遶境活動，公所籲用路人配合交通管制。

今年城隍爺聖誕，市公所請文創業者設計Q版城隍爺書籤，書籤一套共有五種樣式，分別是象徵城隍廟祭祀主神城隍爺、文判官、武判官、七爺、八爺五大神祇，以簡潔線條搭配明亮多彩造型，利用插畫方式表達出趣味感。設計人蔡耀宇說，書籤用途就是為了方便審閱書籍，就如同城隍爺眾神審閱人事善惡，寓意是勉勵大家時時刻刻檢視自己。

宜蘭大拜拜星光音樂晚會呷辦桌活動，將在三月五日下午五點半在新月廣場對面停車場舉辦，席開五百桌；市長江聰淵說，市公所限量印製五千組書籤，將發送給當天來「吃拜拜」的民眾，一邊呷好料、一邊看明星歌唱表演，還可拿到獨家限量Q版城隍爺書籤作為留念，歡迎大家相約一起來。

除了吃拜拜、拿書籤，城隍廟七爺、八爺眾大將軍將於四日晚上六點起，從城隍廟出發展開「暗訪」，五日中午十二點四十五分起，則由城隍爺領著眾將「日巡」；城隍廟保安社會長林信義說，在城隍爺日巡前，眾將軍會先「暗訪」，把一些「歹的」、野鬼、惡鬼抓起來，隔天城隍爺再「日巡」祈福平安，這是有不同意義的。

市公所呼籲用路人，暗訪與日巡遶境需採取交通管制，屆時請配合警察指揮，造成不便請民眾諒解。