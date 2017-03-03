〈北部〉籲建東部快鐵 近千民眾連署
2017-03-03
〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣北宜直鐵促進會更名東部快鐵促進會，昨在宜蘭議會一樓大廳舉行成立大會，會長陳正曜、榮譽會長游錫堃及顧問團團長陳歐珀，與近千名民眾一同出席，簽署「籲請政府落實東部鐵路快速化」連署書，呼籲行政院儘快將東部快鐵列入特別預算興建，讓台灣東、西部區域發展能夠平衡，推動綠色運輸。
前行政院長游錫堃、立委陳歐珀、宜蘭縣長吳澤成、縣議會議長陳文昌等人都到場；會長陳正曜也頒發聘書，聘請行政院政務顧問張捷隆、宜蘭大學名譽教授張智欽等五人擔任副會長。陳正曜說，行政院編列基礎建設軌道工程特別預算，預計有八千億到一兆元經費，宜蘭縣要爭取把東部快鐵列入預算。
游錫堃指出，他支持東部快鐵的理由包含是綠色運輸，任何支持環保、支持綠色交通的人都不該反對，再來是它對東西平衡發展非常重要，東、西部人民繳的稅一樣多，交通發展不能不均衡，最後國五塞車問題嚴重，汽車造成大量空氣污染，東部快鐵能減少汽車使用，節能減碳。
陳歐珀指出，宜蘭假日塞車嚴重，未來蘇花改通車，勢必引來更多車流，宜蘭會有更大的交通阻塞問題，宜蘭人選擇東部快鐵，也是選擇綠色價值。
吳澤成說，為了避免宜蘭地區道路變成大型停車場，造成南、北交通阻礙，加上東部路廊有限，不可能再興建更多道路疏運，唯一解決辦法就是軌道運輸，行政院上個月召開擴大內需會議，縣府就將東部快鐵列入優先計畫，盼能爭取興建預算。
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