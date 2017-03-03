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〈北部〉光豐箭筍節辦桌 促銷每桌2500元

2017-03-03

〔記者花孟璟／花蓮報導〕目前正值農會選舉期間，花蓮光豐地區農會因同額競選，總幹事林清水篤定七連任，選情單純，也因此農會「照常運作」，十八日將舉辦光豐箭筍節，席開一百五十桌，每桌原價三千五百元，促銷價二千五百元！

光豐地區農會昨天舉辦年度的箭筍行銷創意料理賽，共七家辦桌業者參加，雖說是比賽由民眾當場票選出前三名，但「名次」意義不大，因為十八日的箭筍大筵桌數太多，單一業者無法包場，等於「所有業者都會分攤到桌數」，就連菜色都是「擇優」出菜，堪稱皆大歡喜。

光豐地區農會總幹事林清水說，今年的農民節慶祝大會十七日舉辦、接著是十八日的光豐箭筍節，舉辦場地首度移師光復鄉太巴塱部落祭祀廣場，因場地夠大又能遮風避雨，預計席開一百五十桌，視訂桌情形「最高可到二百桌」，菜色包括箭筍蹄膀、箭筍冷盤、三色彩椒炒箭筍、南瓜箭筍盅、阿美族鹹豬肉、箭筍排骨湯、現烤帶殼箭筍、鮮美土雞盤、養生紅黑糯米飯等共十道菜，一桌只要二千五百元，邀請遊客來品嚐這季節的美味。

林清水說，今年氣候不穩定忽冷忽熱，加上雨水也不足，前幾年二月中就開始冒出頭的箭筍，至目前數量還很稀少，去年情況也類似，擔心箭筍促銷活動當天還得四處找農民採買少量箭筍，但他仍認為，箭筍節在清明節盛產之前就提早辦理，能幫農民提早預告箭筍上市，促進銷售量。

林清水說，歡迎踴躍訂桌，一起替農民增加收益，電話03-8705206。

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  • 好吃的箭筍大餐一桌折扣後只要2500元，包括箭筍蹄膀、箭筍冷盤、阿美族鹹豬肉、鹽烤魚、南瓜盅、黑糯米飯、土雞肉、三色炒箭筍、箭筍排骨湯等菜色。（記者花孟璟攝）

    好吃的箭筍大餐一桌折扣後只要2500元，包括箭筍蹄膀、箭筍冷盤、阿美族鹹豬肉、鹽烤魚、南瓜盅、黑糯米飯、土雞肉、三色炒箭筍、箭筍排骨湯等菜色。（記者花孟璟攝）

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