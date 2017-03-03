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〈北部〉闢日出香榭大道 蕭美琴要求考量民意

2017-03-03

要求爭議未解決 不得貿然進行

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣政府爭取花東基金、耗資六億多元興建日出香榭大道，地方民眾在縣府說明會中，針對停車空間、交通動線規畫、淹水疑慮、建材造價等提出質疑；立委蕭美琴在立院質詢主管花東基金的國發會主委陳添枝時，要求審核時應充分考量地方民意，在諸多爭議尚未釐清解決時，不得貿然進行。

日出香榭大道整體景觀工程簡報指出，總工程經費達六．三七億元的花蓮市自由街「日出觀光香榭大道整體景觀工程」，計畫範圍西起林森路，東至南濱路三角公園，全長一千四百公尺，其中鋪設地面使用長寬約一．五公尺、泉州白、印度黑的正方型石材，初估人行道鋪面石材預算三億多元，縣府官員在興建說明會中，強調這是百年建設「用黑白石排列拼貼，視覺乾淨且整體氛圍大器」。

蕭美琴質詢指出，前朝政府卸任前，通過數項花蓮縣政府提出爭取花東基金提案，有關促進地方農產發展相關案件，如保健作物加工設施、果菜批發市場跨域結合發展計畫等，這些好的建設案她全力支持；但其中「日出觀光香榭大道」案，頻頻接獲地方民眾陳情，因周邊居民有所疑慮，例如道路路面比周邊房子還高，市中心塞車、停車問題，這些爭議事項，國發會應嚴審是否有檢討空間？

蕭美琴說，民眾針對停車空間、交通動線規畫、淹水疑慮、建材造價等問題提出質疑，她認為這些問題都還沒有解決前，貿然執行的話，反而會衍生後續更多的長期問題。

國發會：督促地方政府修正檢討

主委陳添枝回應說，方案都有滾動檢討的機會，這案子目前是原則上同意辦理，但對於地方民眾的疑慮，會督促地方政府修正檢討。

縣府建設處表示，「花蓮市日出觀光香榭大道整體景觀工程」目前正處於細部設計作業階段，縣府會慎重審查每個細節，初步會從沒有爭議的路段，即中華、中正路間的路段先行動工；停車問題則規劃福德段的大停車場，至於日出觀光香榭大道的交通動線，及未來是否封閉為徒步區的長短等民眾關切的議題，將由花蓮市民來決定。

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  • 花蓮縣政府爭取花東基金將耗資6億多元興建日出香榭大道，目前為溝仔尾加蓋後作為停車使用。（記者王錦義攝）

    花蓮縣政府爭取花東基金將耗資6億多元興建日出香榭大道，目前為溝仔尾加蓋後作為停車使用。（記者王錦義攝）

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