| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
冷氣團發威淡水僅9.2度！18縣市低溫特報 新竹泡綿工廠深夜惡火 現場全面燃燒 網拍女模遭殺害棄屍南港 性侵通緝犯台中被逮
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉尖石秀巒部落 竹60線又落石

2017-03-03

〔記者蔡孟尚／尖石報導〕新竹縣尖石鄉鄉道竹六十線三十一公里處的秀巒部落路段，去年底發生邊坡崩塌落石災情，大量土石擋住路旁溪道形成堰塞湖，後來災情沒有擴大，當地居民一度以為沒事了，沒想到上週接連幾天降雨後，又有大塊落石掉到路面上。

尖石鄉公所表示，已經會同水利署北區水資源局、農委會水土保持局會勘過，暫無立即性危險，且因應去年底災情規劃的邊坡防護工程已經發包，順利的話下週就可進場施作，請民眾放心。

據了解，當地約二十戶居民，已有三戶為了安全暫時遷居親友家，但其他的十幾戶不想影響目前生活所以繼續住下去，他們希望官方的防災工程能夠趕在梅雨季節前完工，讓他們可以安心。

廣告
  • 新竹縣尖石鄉鄉道竹60線秀巒路段，前幾天又傳出落石災情，居民希望官方的防災工程能夠趕在梅雨季節前完工。 （秀巒部落提供）

    新竹縣尖石鄉鄉道竹60線秀巒路段，前幾天又傳出落石災情，居民希望官方的防災工程能夠趕在梅雨季節前完工。 （秀巒部落提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
苗栗3農會總幹事 連任恐夢碎

頭屋、通霄、苗市 在野占優勢苗栗縣基層農會改選，有八個鄉鎮市農會總幹事選情激烈，其中尋求連任的頭屋鄉農會總幹事涂漢仁確定落馬；身陷賄選官司的…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧沙茶白菇雞
紹興酒香煎黃魚
電鍋菜✧菜煲豬五花
如何保存高麗菜？
轉寄

標題：〈北部〉尖石秀巒部落 竹60線又落石


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月3日‧星期五‧丁酉年二月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.