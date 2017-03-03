〈北部〉尖石秀巒部落 竹60線又落石

2017-03-03

〔記者蔡孟尚／尖石報導〕新竹縣尖石鄉鄉道竹六十線三十一公里處的秀巒部落路段，去年底發生邊坡崩塌落石災情，大量土石擋住路旁溪道形成堰塞湖，後來災情沒有擴大，當地居民一度以為沒事了，沒想到上週接連幾天降雨後，又有大塊落石掉到路面上。

尖石鄉公所表示，已經會同水利署北區水資源局、農委會水土保持局會勘過，暫無立即性危險，且因應去年底災情規劃的邊坡防護工程已經發包，順利的話下週就可進場施作，請民眾放心。

據了解，當地約二十戶居民，已有三戶為了安全暫時遷居親友家，但其他的十幾戶不想影響目前生活所以繼續住下去，他們希望官方的防災工程能夠趕在梅雨季節前完工，讓他們可以安心。