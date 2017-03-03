〈北部〉星光部隊演訓 新豐鄉民不滿損權益
2017-03-03
27日將北上抗議
〔記者廖雪茹／新豐報導〕新竹縣新豐鄉坑子口鄉民，不滿國防部與新加坡星光部隊，長期在當地進行火炮射擊演訓，造成權益受損，組成靶場權益自救會，並發動連署近四千人，決定廿七日北上新加坡駐台辦事處，表達抗議及訴求。
裝甲兵訓練指揮部政戰主任金嘉銘表示，對於農漁民的損害，國防部過去都已依法補償過了，包括因軍事訓練造成的傷亡、休耕補償金、辦理土地徵收、定置漁網遷移補償等；九十九年至今也提供敦親睦鄰經費，竹北市和新豐鄉公所每年各約八百到一千萬元，自救會的訴求於法無據。
自救會會長鄭進宅表示，新竹縣是全台唯一沒有漁業權的地方，軍方自民國五十二年演訓以來，坑子口地區漁民只能靠竹筏和膠筏在近海捕撈，比漁船耗油、風險高，作業時間更被迫縮短，損失大，但政府過去只補助定置網，多數漁民都未獲補償。
鄭進宅說，去年四月即向國防部及有關單位陳情，但未獲重視，二十七日將召集權益受損的民眾，到台北市的新加坡駐台辦事處抗議。如果政府仍未儘快處理，將包圍星光部隊，不讓他們演訓。
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