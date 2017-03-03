| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
冷氣團發威淡水僅9.2度！18縣市低溫特報 新竹泡綿工廠深夜惡火 現場全面燃燒 網拍女模遭殺害棄屍南港 性侵通緝犯台中被逮
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉星光部隊演訓 新豐鄉民不滿損權益

2017-03-03

27日將北上抗議

〔記者廖雪茹／新豐報導〕新竹縣新豐鄉坑子口鄉民，不滿國防部與新加坡星光部隊，長期在當地進行火炮射擊演訓，造成權益受損，組成靶場權益自救會，並發動連署近四千人，決定廿七日北上新加坡駐台辦事處，表達抗議及訴求。

裝甲兵訓練指揮部政戰主任金嘉銘表示，對於農漁民的損害，國防部過去都已依法補償過了，包括因軍事訓練造成的傷亡、休耕補償金、辦理土地徵收、定置漁網遷移補償等；九十九年至今也提供敦親睦鄰經費，竹北市和新豐鄉公所每年各約八百到一千萬元，自救會的訴求於法無據。

自救會會長鄭進宅表示，新竹縣是全台唯一沒有漁業權的地方，軍方自民國五十二年演訓以來，坑子口地區漁民只能靠竹筏和膠筏在近海捕撈，比漁船耗油、風險高，作業時間更被迫縮短，損失大，但政府過去只補助定置網，多數漁民都未獲補償。

鄭進宅說，去年四月即向國防部及有關單位陳情，但未獲重視，二十七日將召集權益受損的民眾，到台北市的新加坡駐台辦事處抗議。如果政府仍未儘快處理，將包圍星光部隊，不讓他們演訓。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
苗栗3農會總幹事 連任恐夢碎

頭屋、通霄、苗市 在野占優勢苗栗縣基層農會改選，有八個鄉鎮市農會總幹事選情激烈，其中尋求連任的頭屋鄉農會總幹事涂漢仁確定落馬；身陷賄選官司的…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧沙茶白菇雞
紹興酒香煎黃魚
電鍋菜✧菜煲豬五花
如何保存高麗菜？
轉寄

標題：〈北部〉星光部隊演訓 新豐鄉民不滿損權益


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月3日‧星期五‧丁酉年二月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.