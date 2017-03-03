| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
冷氣團發威淡水僅9.2度！18縣市低溫特報 新竹泡綿工廠深夜惡火 現場全面燃燒 網拍女模遭殺害棄屍南港 性侵通緝犯台中被逮
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉竹東公道五路 故障路燈未修

2017-03-03

〔記者蔡孟尚／竹東報導〕新竹縣竹東鎮公道五路的路燈，去年底有五十多盞故障，至今多數仍未修復，議員周江杰要求縣府重視用路人安全，儘速修復。

新竹縣政府表示，公道五路路燈去年底因電源線遭人偷竊，整排失去正常照明功能，由於修復過程中又再度遭竊，加上相鄰路燈的電力供應採串連設計，所以排查修復的作業十分困難，目前只修復將近一半，昨晚已找包商再度會勘，要求加快修復進度。

周江杰說，他和其他議員早在去年十一月、十二月就陸續質詢過這件事，希望縣府不要把路燈不亮當成是小事，因為公道五路旁的住家還不多，夜間如果沒有足夠照明，不但影響交通安全，就連在人行道運動的人都會覺得怕怕的。

縣府表示，公道五路的路燈在設計、使用上都很正常，只是因為容易遭到宵小破壞偷竊電線，所以經常是修好了又壞，已請警方加強巡邏，也請民眾經過時若發現可疑人車，即時通報警方到場調查。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
苗栗3農會總幹事 連任恐夢碎

頭屋、通霄、苗市 在野占優勢苗栗縣基層農會改選，有八個鄉鎮市農會總幹事選情激烈，其中尋求連任的頭屋鄉農會總幹事涂漢仁確定落馬；身陷賄選官司的…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧沙茶白菇雞
紹興酒香煎黃魚
電鍋菜✧菜煲豬五花
如何保存高麗菜？
轉寄

標題：〈北部〉竹東公道五路 故障路燈未修


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月3日‧星期五‧丁酉年二月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.