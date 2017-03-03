〈北部〉苗140縣道照明不足 苑裡批縣府漠視

2017-03-03

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕為了在危險路段設置路燈，苑裡鎮公所槓上苗栗縣政府！苑裡鎮公所表示，由於一四○號縣道車禍多，不少鎮民反映主因為夜間照明不足肇禍，希望爭設路燈。苑裡鎮長杜文卿怒批，一四○號縣道是縣管道路，但是縣府長期漠視地方的訴求，簡直是區別待遇。

縣府：所有鄉鎮市都一視同仁

苗栗縣政府工務處則反駁，對所有鄉、鎮、市公所需求都一視同仁，絕對沒有差別待遇，只要苑裡鎮公所呈報資料，工務處就會處理。

苗栗縣工務處也說，關於一四○號縣道設置路燈一案，苑裡鎮公所只在一月份提報過一次，之後就沒看到相關資料，何來持續反映之說。

苗縣府工務處更指出，苑裡鎮公所持續反映希望增設路燈的案子為市區加裝一百盞路燈，並非一四○號縣道，且工務處都回應鎮公所只要公所肯負責後續維修、配合款，一定會視財政狀況酌量補助。

「如果道路是鎮公所管轄的早就自己動手了」杜文卿無奈的說，因為主管權限非苑裡公所，才會持續向苗縣府反映，希望能夠解決問題，不然車禍這麼多，不少鎮民也說「沒看過交流道下這麼昏暗」。

杜文卿更指出，一四○號縣道緊鄰苑裡農地重劃區道路，夜間照明不足，容易使汽車駕駛和機車騎士看不清楚路況，相當危險，車禍發生件數都可以查到，但是縣政府就是不管，讓人感到苑裡人遭到區別待遇，他呼籲縣府施政不應該藍綠有別。