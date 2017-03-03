〈北部〉竹市焚化爐歲修 竹縣垃圾逾半沒去處
竹北、新豐、竹東 將暫堆掩埋場
〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹市焚化廠的焚化爐三月起到五月歲修，加上苗栗縣焚化廠無法進場，新竹縣家戶垃圾超過一半沒有去處，包括竹北、新豐和竹東等三鄉鎮市，即日起只能每天暫時堆置在掩埋場，合計約一百一十公噸垃圾，三個月後恐怕將新增近一萬公噸的垃圾量。
縣府環保局長黃士漢說，除要求各公所務必加強沿線垃圾破袋檢查工作，也請民眾共體時艱，確實做好垃圾分類及減量工作。
縣府環保局表示，新竹縣家戶垃圾每日約二百一十公噸，原本一百五十公噸委由新竹市焚化廠、六十公噸委由苗栗縣焚化廠代為處理；但受到法令限制，新竹縣有八個鄉鎮位在水源保護和集水區範圍，依法不得引進垃圾焚化產出的底渣，底渣資源化產品，未能達到苗栗縣互惠合作回運的比例，苗栗縣焚化廠已自二月二十三日起暫停進場。
因此農曆年後恢復家戶垃圾清運，竹北與新豐共用垃圾掩埋場至今已暫時堆置約四千二百公噸；竹東鎮垃圾掩埋場去年底至今，初估累計堆置逾三千公噸。
環保局表示，新竹市焚化廠的焚化爐預計歲修到五月廿日，新竹縣每日垃圾進場量也由一百五十公噸，調整為每日一百公噸。
為此昨天召開垃圾調度會議，決定竹北市約四十八公噸、新豐鄉二十五公噸和竹東鎮三十七公噸垃圾，暫置掩埋場。
環保局估計，到五月份，新竹縣新增的暫置垃圾量將達到九千五百公噸，若連同先前堆置的七千二百公噸，合計約一萬六千七百公噸垃圾，只能待日後設法慢慢消化。
黃士漢說，為解決底渣資源化產品去化問題，環保局已取樣品，委請民間機構協助開發資源化水泥客製品，希望有效化解底渣回運數量的瓶頸，根本處理垃圾進焚化廠量的限制。
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