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〈北部〉環教繪本競賽 貼近生活引省思

2017-03-03

〔記者陳昀／桃園報導〕市府環保局舉辦的「環境教育繪本創作比賽」昨天公布結果，〈方便的水溝仔〉、〈魔法師爺爺〉、〈桃蛙園記〉分別獲得親子創作組、青年創作組及成人創作組的第一名，獲獎者將環境污染、愛地球等觀念，繪製成平易近人的故事與圖畫，貼近真實生活，引人省思。

〈方便的水溝仔〉是敘述人類貪圖方便，隨意污染水溝、小溪，造成阻塞後帶來災難；〈魔法師爺爺〉講述主角爺爺施加「環保魔法」，幫發高燒又咳嗽的「地球小姐」把種種病症變不見，極具創意；〈桃蛙園記〉的諧音是〈桃花源記〉，以桃園七三一保護區濕地的實際案例，講述台北赤蛙的復育過程，並把主角樹蛙擬人化增加趣味，表達生態復育的重要性。

環保局長沈志修表示，除了各組前三名，另選出十五名佳作，預計在四月二十二日「世界地球日」前舉行頒獎典禮，獲獎作品舉辦巡迴展覽，並將前三名作品製成電子書，放在「轉角愛環教」網站供線上閱讀，喚起大家愛護地球。

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  • 市府環保局舉辦的「環境教育繪本創作比賽」昨天公布結果。（記者陳昀攝）

    市府環保局舉辦的「環境教育繪本創作比賽」昨天公布結果。（記者陳昀攝）

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