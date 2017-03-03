〈北部〉桃園1999文字即時服務 內建500題

2017-03-03

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市1999市民服務專線，去年創下二十六萬通的通話量，市府研考會考量「文字即時溝通」的趨勢，即日起提供「文字即時溝通」服務，民眾只要進入桃園1999官網、市民卡官網就可點選連結進入「文字服務」頁面，內建五百題熱門市政資訊的即時回應，若搜尋不到答案也可轉接線上客服人員。

在手機APP部分，Android系統下載「市民卡APP」即可，但ios部分，因官方審核時間因素，預計三月中旬才會上線。為避免惡意、冒名檢舉，撥打1999反映、檢舉、陳情要留下真實姓名、聯絡資料，個資不完全或查無實證者，1999將無法受理。

1999「文字即時溝通」服務，由桃園市的吉祥物「ㄚ桃」在線上回答，市民進入服務頁面後，就會看到「您好，我是桃園市政府的ㄚ桃，請輸入或點選您的問題，我將為您解答喔！」隨後與「ㄚ桃」直接互動，若資料庫搜尋不到答案，市民只要點選「轉接客服專員」，就可和話務人員談話。

研考會主任委員邱俊銘表示，1999提供「文字即時溝通」服務，希望運用資訊科技強化1999的服務量能，1999接獲的民意反映，也能透過資料開放有效運用，形成完整的民意蒐集、分析與回應系統，作為市府施政的重要參考。