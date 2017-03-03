〈北部〉桃市長：捷運陸續推動 綠線今年動工

2017-03-03

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園機場捷運昨天起正式營運，市長鄭文燦表示，桃園綠線捷運工程將在今年發包動工，台北捷運從三鶯線延伸到八德段、桃園棕線捷運連接龜山迴龍也正在推動，這幾條捷運未來連結後，將讓北北桃三市的生活圈更便利，市府也爭取機場捷運延伸線工程（A22老街溪站、A23中壢站）早日完工，建構完整的捷運網路。

棕線、三鶯線連接雙北

鄭文燦指出，綠線捷運已完成PCM專案管理工程，由中興顧問工程公司得標，目前進入工程設計階段，今年可以發包動工，另外還有兩條連接雙北的捷運，一條是棕線捷運，從桃園火車站經龜山區到台北捷運新莊線迴龍站，另外一條是台北捷運三鶯線延伸到八德區大湳，從新北市鶯歌區鳳鳴到八德大湳只有三．八公里，已納入三鶯線的規劃。

促機捷延伸線早日完工

他表示，機場捷運線、三鶯線、龜山棕線未來可以連結在一起，這對北北桃三市的生活圈方便度大幅提高；至於機場捷運延伸線工程，由A21環北站延伸到A23中壢火車站，全長兩公里，市府會爭取交通部儘快完成。

鄭文燦表示，行政院國發會已核定桃園鐵路地下化方案，桃園、中壢未來將成為桃園市的雙星城市，今年底發包的綠線捷運也會通過桃園火車站，機場捷運延駛到中壢火車站後，可將機場捷運、綠線捷運與鐵路地下化串連，讓桃園捷運的運輸系統更完善。