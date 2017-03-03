〈北部〉民間業者火葬 依寵物體重計價
2017-03-03
〔記者周敏鴻／楊梅報導〕許多民眾飼養寵物，多年朝夕相處後早已視為家人，在寵物往生後，飼主也會為牠們火化、安葬，寵物業者表示，寵物的火化是以重量計價，但「集體火化」或「精緻個別寵物火化」又有不同的計費標準。
業者指出，以新北市林口區一處知名的寵物安樂園為例，「集體火化」以寵物重量計費，五公斤以下收費一千五百元、五公斤以上未滿十五公斤是兩千五百元、十五公斤以上未滿廿五公斤是三千五百元，廿五公斤以上四千元。
第二種是「精緻個別寵物火化」，同樣以寵物體重計費，十公斤以下收費五千元、十公斤以上未滿廿公斤六千元、廿公斤以上七千元。
桃園市姜小姐飼養九年的長毛臘腸狗「黑豆」因病死亡，她傷心不捨，聯絡民間寵物殯葬業者處理後事，她說，「黑豆」重約九公斤，由業者負責集體火化、安葬，收費按體重計算，總共花了兩千五百元。
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