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台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉楊梅生命園區 規劃寵物樹葬區

2017-03-03

可容納500隻 收費與否再議

〔記者周敏鴻／楊梅報導〕楊梅區公所規劃在楊梅生命紀念園區新設「寵物樹葬專區」，未來將受理民眾將寵物骨灰安葬在土裡，在上面再種植花、樹；楊梅區長姚敦明表示，初步規劃專區內可安葬五百隻寵物的骨灰，是否收費還要再研議。

楊梅生命紀念園區是原來的楊梅第五公墓，位於楊梅區中山南路八○○巷四十一號，一○二年成立「桂花園」推廣環保樹葬觀念，園區管理人員說，至今已有七百餘位往生者的骨灰安葬在此。

為了持續推廣環保樹葬，楊梅區公所規劃增設一處往生者的樹葬區，並因應民眾疼愛寵物的潮流，也要新設「寵物樹葬專區」，已邀請專家學者評估。

姚敦明說，「寵物樹葬專區」將設在管理室旁的土地公神像後方空地、園區南側涼亭旁的空地，兩區估計可容納五百隻寵物的骨灰，屆時寵物骨灰必須裝入區公所提供、埋入土壤後可自然分解的「安息盒」，符合循環再生葬的自然環保意識。

無火化服務 最快今年啟用

姚敦明表示，楊梅生命紀念園區並未提供寵物火化服務，民眾要自行找民間的寵物殯葬業者，先將寵物遺體火化後才能送來安葬，「寵物樹葬專區」最快在今年就能啟用，成為全市首座公立的「寵物樹葬專區」，收費與否還要再研議。

飼養寵物的民眾都肯定楊梅區公所的用心，表示桃園市有了「寵物樹葬專區」後，未來可以就近安葬寵物，不用再跨縣市奔波尋找適合的地點。

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  • 原為楊梅第五公墓的楊梅生命紀念園區，推廣環保樹葬的觀念。（記者周敏鴻攝）

    原為楊梅第五公墓的楊梅生命紀念園區，推廣環保樹葬的觀念。（記者周敏鴻攝）

  • 圖為楊梅生命紀念園區初步規劃作為寵物樹葬專區的地點。（記者周敏鴻攝）

    圖為楊梅生命紀念園區初步規劃作為寵物樹葬專區的地點。（記者周敏鴻攝）

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