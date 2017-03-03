〈北部〉富里農會總幹事 傳轉戰玉溪農會

2017-03-03

彭金山批亂傳謠言 不排除提告

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣基層農會理監事前天選舉出爐，富里鄉農會現任總幹事彭金山陣營落敗，前晚地方民眾的LINE通訊軟體盛傳，「彭金山由水利會長溫芳榮帶著去拜訪玉溪農會代表、理事」，彭金山則痛批「是誰亂傳謠言」？直指「不排除向散發謠言者提告」！但包括被指「謠言散佈者」的瑞穗鄉公所秘書吳新文及水利會長溫芳榮對此也都否認，讓玉溪農會選情更加詭譎！

前天農會會員大會開完，晚間玉里鎮民手機瘋傳一則Line訊息「號外新聞」，指稱「昨天溫芳榮已經帶彭金山一一拜訪代表，要推薦彭金山下輪登記玉溪農會總幹事」，而這則訊息還被縣議員王燕美轉貼在臉書上，逼得支持副縣長蔡運煌兒子蔡宗翰的花蓮農田水利會長溫芳榮反駁。溫芳榮說，蔡宗翰大學研究所畢業、在水利會服務將滿四年，成績優良，也是玉里鎮高寮人，希望爭取服務農友的機會，還強調，彭金山從富里退下來「我們不支持他」。

彭金山本人昨天也否認，強調自己把富里鄉總幹事剩下任期做完後，就會回家種田、照顧父母，表示希望不要再有人散播謠言。

三人全盤否認，就連玉溪農會代表們也都表示「沒有被拜訪到」，由於被指散播謠言的吳新文就是與玉里鎮長龔文俊隸屬同一派系，且玉溪選舉結果農會派只贏鎮長派一席，熟悉農會選舉人士推測「可能是鎮長派大反攻」，想藉「網路謠言」讓玉里人對水利會產生反感，藉此為鎮長派支持李素美爭取選票，但對此吳新文表示否認，強調「訊息是別人給他，他只是轉傳，並不是他發出」。