〈北部〉富里農會總幹事 傳轉戰玉溪農會
2017-03-03
彭金山批亂傳謠言 不排除提告
〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣基層農會理監事前天選舉出爐，富里鄉農會現任總幹事彭金山陣營落敗，前晚地方民眾的LINE通訊軟體盛傳，「彭金山由水利會長溫芳榮帶著去拜訪玉溪農會代表、理事」，彭金山則痛批「是誰亂傳謠言」？直指「不排除向散發謠言者提告」！但包括被指「謠言散佈者」的瑞穗鄉公所秘書吳新文及水利會長溫芳榮對此也都否認，讓玉溪農會選情更加詭譎！
前天農會會員大會開完，晚間玉里鎮民手機瘋傳一則Line訊息「號外新聞」，指稱「昨天溫芳榮已經帶彭金山一一拜訪代表，要推薦彭金山下輪登記玉溪農會總幹事」，而這則訊息還被縣議員王燕美轉貼在臉書上，逼得支持副縣長蔡運煌兒子蔡宗翰的花蓮農田水利會長溫芳榮反駁。溫芳榮說，蔡宗翰大學研究所畢業、在水利會服務將滿四年，成績優良，也是玉里鎮高寮人，希望爭取服務農友的機會，還強調，彭金山從富里退下來「我們不支持他」。
彭金山本人昨天也否認，強調自己把富里鄉總幹事剩下任期做完後，就會回家種田、照顧父母，表示希望不要再有人散播謠言。
三人全盤否認，就連玉溪農會代表們也都表示「沒有被拜訪到」，由於被指散播謠言的吳新文就是與玉里鎮長龔文俊隸屬同一派系，且玉溪選舉結果農會派只贏鎮長派一席，熟悉農會選舉人士推測「可能是鎮長派大反攻」，想藉「網路謠言」讓玉里人對水利會產生反感，藉此為鎮長派支持李素美爭取選票，但對此吳新文表示否認，強調「訊息是別人給他，他只是轉傳，並不是他發出」。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
苗栗3農會總幹事 連任恐夢碎
頭屋、通霄、苗市 在野占優勢苗栗縣基層農會改選，有八個鄉鎮市農會總幹事選情激烈，其中尋求連任的頭屋鄉農會總幹事涂漢仁確定落馬；身陷賄選官司的…
網友回應
熱門新聞
- 被網友質疑錢花光了... L小姐怒譙江蕙
- 網拍女模遭殺害棄屍南港 性侵通緝犯台中被逮
- 國際現場》麥當勞攜手Uber 推外送服務
- 超級減肥王！ 190公斤1年半鏟肉71公斤
- 勇士戰力告急 雷霆拚5連勝 今日賽事預告與轉播
- 啤酒配薯條 自在漂流木空間
- 自由廣場》教育交流 一中亂流
- 川普貿易政策 續關注美牛豬開放
- 每日看電視2小時 兒童肥胖風險增
- 陸13架軍機飛越宮古外海 日機緊急升空
- 拜登家族小叔戀大嫂 美政壇熱門話題
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 NTU professor says probe results faked
- 首爾經典傳真／認養?日租? 掀開巨蛋美麗糖衣
- 中國若攻台 馮世寬：將「積極防衛」
- 法蘭黛對決愛情 啟動募資出片計畫
- 蔡健雅爆分手 拉天后威尼斯組失戀陣線聯盟
- 周刊爆辛龍中樂透內幕！ 店家這樣說...
- 曾沛慈崩潰關心門 磨瘦鍾承翰
- 荷蘭黃金內野 基特接班人領軍
- 法極右派總統候選人 失豁免權恐面臨起訴
- 織女星計畫 研製新一代戰機引擎
- 葉文淇單局掉6分 朱俊祥飆2K
- 銳大叔回Lamigo 譜「猿5曲」
- 警匪片真實上演／開車扭打200米 撞車才停
- 冷氣團帶髒空氣 襲台36小時
- 自由廣場》阿嬤的荔枝 我的玻璃絲襪
- 升息在望 道瓊勁揚站上21000點
- SOFINAiP美容液 好評登台
- 高學歷白目樂隊女主唱網襪吸睛
- 中國太陽能板雙反稅 歐盟宣布延長18個月
- 打警察燒國旗 政院：嚴辦統促黨、蔡丁貴
- 【回聲谷】一個男孩與福爾摩斯
- 美未改3指標 彭︰台灣不會列匯率操縱國
- 前田敦子熱戀上班族 香閨2度春宵黏TT
- 發現最老化石 地球43億年前就有生命
- 《時尚舵手 再易手》5
- 通緝犯預謀殺害網拍女模 冥冥之中露了餡...
- 新日光轉型 後年在港上市
- 《藝想天開 嘆為觀紙》三宅褶皺
- 鼓勵記者抗川普要提神 奧斯卡影帝送這個好東西
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉富里農會總幹事 傳轉戰玉溪農會
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分