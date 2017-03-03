| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
冷氣團發威淡水僅9.2度！18縣市低溫特報 新竹泡綿工廠深夜惡火 現場全面燃燒 網拍女模遭殺害棄屍南港 性侵通緝犯台中被逮
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉農會選舉 壯圍、三星總幹事派獲勝

2017-03-03

2農會現任理事長 位子恐怕都不保

〔記者江志雄、林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣十個基層農會陸續選出新任理、監事，競爭最激烈的壯圍與三星農會，都是理事長派與總幹事派相互競爭，結果都由總幹事派獲勝；壯圍現任總幹事陳玉華、三星總幹事謝志旭可望獲聘續任；壯圍現任理事長潘旺樹、三星理事長廖學嵩，所掌握的理事席次居劣勢，且有其他人競爭，位子恐怕不保。

宜縣唯一綠軍總幹事 謝志旭可望續聘

三星地區農會最近兩屆選舉，都出現兩派人馬競爭；四年前，現任理事長廖學嵩與謝志旭聯手擊退強敵，這次選舉兩人卻分道揚鑣，相互捉對廝殺。理事選舉結果，總幹事派以五比四險勝，宜蘭縣唯一民進黨籍的農會總幹事謝志旭可望續聘，並將推養鴨業者黃明杰出任理事長；理事長派則在三席監事中囊括兩席，常務監事人選以廖順福呼聲最高。

壯圍農會也是分成理事長派與總幹事派，由於本屆曾爆發賄選案，這次選舉更引人注目；昨天會員代表大會選出九席理事，總幹事派以七比二打敗理事長派，陳玉華可獲連任總幹事，並推壯圍鄉民代表林听洲角逐理事長。現任理事長潘旺樹推莊東輝挑戰陳玉華，而今可能連理事長職位都不保。

至於其他農會，選情相對單純；羅東鎮農會當權派掌控全局，理事長張倉田轉戰常務監事，遺缺由宜蘭縣議員陳漢鍾角逐，總幹事黃智庸力拚連任；蘇澳地區農會總幹事黃燦然爭取蟬連，常務監事劉金德選理事長，前理事羅文炳征戰常務監事，結果已呼之欲出。

冬山鄉農會總幹事黃志耀邁向六連霸，理事蔡東海接掌理事長，理事謝茂山轉戰常務監事；五結鄉農會三巨頭均尋求連任，總幹事李林欽挑戰八連霸。

另，宜蘭市農會總幹事謝立賢連任沒有問題，理事長陳正仁將交棒給縣議員林錫明，常務監事可能由陳章城擔任。員山鄉農會總幹事游長峰有前總幹事黃佑任加持，黃也要回鍋挑戰理事長，常務監事由縣議員陳俊宇出任，選情單純。

礁溪鄉農會林、吳兩派系整合順利，吳派的現任總幹事李淑芬將連任，理事長推李淑芬堂弟李明鴻接任，常務監事則可能由林派現任的林森枝續任。頭城農會總幹事吳立民未遇競爭者，理事長也將由議員林金龍續任。

廣告
  • 三星地區農會總幹事謝志旭（中），是宜蘭縣唯一民進黨籍農會總幹事，可望獲聘續任。（記者江志雄攝）

    三星地區農會總幹事謝志旭（中），是宜蘭縣唯一民進黨籍農會總幹事，可望獲聘續任。（記者江志雄攝）

  • 三星地區農會選舉，出現理事長派及總幹事派相爭局面，圖為農會大樓。（記者江志雄攝）

    三星地區農會選舉，出現理事長派及總幹事派相爭局面，圖為農會大樓。（記者江志雄攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
苗栗3農會總幹事 連任恐夢碎

頭屋、通霄、苗市 在野占優勢苗栗縣基層農會改選，有八個鄉鎮市農會總幹事選情激烈，其中尋求連任的頭屋鄉農會總幹事涂漢仁確定落馬；身陷賄選官司的…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧沙茶白菇雞
紹興酒香煎黃魚
電鍋菜✧菜煲豬五花
如何保存高麗菜？
轉寄

標題：〈北部〉農會選舉 壯圍、三星總幹事派獲勝


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月3日‧星期五‧丁酉年二月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.