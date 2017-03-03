〈北部〉病死雞就地掩埋 湖口鄉民要求清走
2017-03-03
〔記者廖雪茹／湖口報導〕新竹縣湖口鄉羊喜窩段遭丟棄四百多隻病死雞，驗出感染H5N6禽流感病毒，因就地掩埋，引發當地居民恐慌，縣議員甄克堅與多名鄉代和居民昨天在現場拉白布條抗議，要求一週內提出清走病死雞的因應對策和時程，否則將到縣府抗議。
新竹縣家畜疾病防治所代理所長姜義貴表示，新竹縣目前並無禽場發生禽流感疫情。此案採最少的人、車、機具接觸病原，以阻止病毒擴散；如人工開挖死雞，將增加清運人車接觸病原的機率及疾病傳播風險，是目前最妥適的處置，請鄉親勿恐慌。至於是否清走死雞，將再請示農委會及環保署。
甄克堅、鄉代翁紹軒等人認為， 可用貨車型吊車吊到路邊處理，甚至動用軍方化學兵協助運走化製、焚化等；就地掩埋便宜行事，加上日前連續下雨，恐污染地下水，也恐誘導更多不法之徒亂丟病死雞。
湖口鄉民代表會表示，居民在周邊發現鳥屍，擔心是否與禽流感有關。
姜義貴說明，禽流感病毒為封套病毒，環境中的酸鹼變化、高溫及陽光紫外線，都會加速病毒不活化及死滅；若無適當的載體傳播，一般在乾燥塵埃中可存活兩週，在水中22℃可生存四天，在4℃的環境中最多存活數週。此案在覆土前已鋪撒生石灰，吸收水氣產生熱能，進行高溫消毒，殺滅病毒。
環保局秘書郭維珍說，棄置點為約兩層樓深、近垂直的駁崁，機具無法撈取，難以清運，在確認該地非水質水源區後，為確保即時圍堵並防止疫病擴散，而就地掩埋。
到場關心的縣議員張春鳳、吳淑君認為，倘若挖起運走，怎麼運、運到哪裡、如何處置等都是問題，應該再確認沒有疑慮，做長期環境監測。
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