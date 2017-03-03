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〈北部〉新竹縣市農會 僅寶山遭在野挑戰

2017-03-03

〔記者蔡孟尚、廖雪茹、洪美秀／新竹報導〕新竹縣、市的農會選情單純，除新竹縣寶山鄉農會外，其他鄉鎮市與地區農會新任總幹事遴聘都是同額登記，部分農會並已召開會員代表大會，選出新任理、監事。

爭取連任的新竹縣寶山鄉農會績優總幹事李筱華，遭遇農會職員陳信良的挑戰，新當選的三十二名會員代表中，連任派與挑戰派約各佔一半，五日將召開會員代表大會選舉理、監事。

目前已有新竹市農會與新竹縣關西鎮、新埔鎮、湖口鄉與橫山地區農會已選出新任理、監事，當選名單如下：

新竹市農會理事：陳全桂、饒圳榮、鍾填逢、楊文德、蕭文和、傅正一、李永禎、王文福、彭喜燥、林金銘、林錫基；監事：陳學立、蔡清郎、楊建榮。

關西鎮農會理事：吳家豐、張盛能、羅金基、周廷珍、詹玉珠、張明燕、嚴仁昌、游煥禎、張瑞楨；監事：黃源慶、羅登富、黃玉鑑。

新埔鎮農會理事：林章增、徐元春、羅聰賢、張秀桃、蔡富雄、邱銘山、魏增煜、林仁 、詹國明；監事：嚴永祥、劉興武、劉煥達。

湖口鄉農會理事：羅世鈞、田國堂、余西立、黃健二、葉明桂、范國焱、戴金順、陳鐵雄、吳木興；監事：陳壂全、黃廷鈞、戴順吉。

橫山地區農會理事：賴盛有、戴文勇、鍾和標、游國當、張文能、羅慶狼、徐釗泓、劉修汀、羅榮泉；監事：陳德坤、陳金枝、劉信燕。

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