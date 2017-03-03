〈北部〉苗栗3農會總幹事 連任恐夢碎
頭屋、通霄、苗市 在野占優勢
〔記者張勳騰、彭健禮、蔡政珉、許展溢／苗栗報導〕苗栗縣基層農會改選，有八個鄉鎮市農會總幹事選情激烈，其中尋求連任的頭屋鄉農會總幹事涂漢仁確定落馬；身陷賄選官司的通霄鎮農會職員徐學承，仍力拚總幹事，獲五席理事支持，暫居上風，現任總幹事恐被翻盤。至於被列為一級戰區的苗栗市農會總幹事之爭，挑戰現任總幹事吳世垣的農會職員謝錦明，目前掌握較多理事，占有優勢，吳世垣恐連任夢碎。
選前競爭激烈，甚至引來檢調大動作查賄的通霄鎮農會選舉，昨天的理事選舉，現任總幹事許道坤獲四席理事支持，同樣角逐總幹事的農會職員徐學承，雖然身陷賄選風波以十萬元交保，但仍積極力拚，這次獲得五席理事席次，暫居上風。
苗栗市農會戰況激烈，尋求連任的總幹事吳世垣，獲縣長徐耀昌支持，但因政治角力等因素，苗栗市長邱炳坤也結合地方要角，另推出苗栗市農會職員謝錦明力拚，昨天理、監事投票結果，邱陣營宣稱拿下六席；惟吳世垣則認為，應該是四比五，略居下風，強調「還有努力空間」。
苗栗縣大湖地區農會總幹事遴聘選情詭譎多變，昨天進行理監事選舉，理事長吳東衡系統所掌握十七席會員代表，其中泰安鄉籍有五人未出席，有些會員代表因見大勢已去，並未投票就黯然離去，也因此徐欽志系統九席理事全拿，篤定連任。
頭屋鄉農會部份，突然殺出參與總幹事遴聘的農會秘書謝金德掌握六席，占了優勢，前頭屋鄉公所清潔隊劉國志掌握三席，惟謝金德因這次未登記，要在第二輪遴聘作業才能登上寶座。
竹南鎮農會部份，角逐總幹事的現任信用部主任蔡信芬掌握六席，曾任苗縣府農業處技正退休賴典佑及退休職員連清萬系統僅掌握三席，蔡可望出任。
尋求三連霸的後龍鎮農會總幹事陳中和，雖面臨現任農會理事長李騰宏力挺人馬鄭志傑角逐，但陳掌握七席，連任沒問題。
三義鄉農會 曾坤榮可望四連霸
三義鄉農會總幹事之爭，現任總幹事曾坤榮獲得六席，前三義鄉長徐健堂推出女兒徐瑜瑾參選，僅獲三席，曾可望向「四連霸」挺進。
現任獅潭鄉總幹事黃煥祥則面臨鄉農會職員劉淑能力拚，黃獲得五席理事、劉四席，黃可望連任。
苗栗縣政府農業處表示，十日將召開理監事會選舉理事長、常務監事及聘任總幹事。
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標題：〈北部〉苗栗3農會總幹事 連任恐夢碎
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