〈北部〉龍潭、八德、大園農會選舉 兩派暫分高下
〔記者周敏鴻、余瑞仁、邱奕統／綜合報導〕包括龍潭區、八德區、大園區及龜山區，四個農會昨天召開新任會員代表大會，選舉理監事與上級農會代表，其中以龍潭區競爭最激烈，兩派勢力爭取理事長寶座，氣氛緊繃，地方人士研判，由黃璟舞、陳孟文的理事長、總幹事搭檔，可望勝出。
理監事出爐 11日推選理事長
桃園市第二梯次召開新任會員代表大會的農會，包括龍潭、大園、龜山、八德區農會，選舉理事、監事與上級農會代表，十一日再由理事互推理事長、選出常務監事，再遴聘總幹事。
龍潭區部分，現任的理事長與總幹事都不再連任，黃璟舞、黃明亮兩人表態爭取理事長，分別選擇陳孟文、徐玉震搭檔總幹事，昨天的選舉過程氣氛緊繃，地方人士分析結果，依當選的九席理事名單，黃璟舞、陳孟文搭檔勝出的機率較高，但黃明亮、徐玉震也在努力爭取中。
八德區農會理事長邱顯國已兩任屆滿，他轉為角逐常務監事，支持現任監事呂理樹爭取理事長，與現任總幹事官游德三人搭檔；對手派是現任常務監事邱明春爭取理事長、前代表會主席徐中俊角逐常務監事；昨天的會員代表大會，呂理樹、邱顯國順利當選理事與監事，並掌握五席理事與二席監事，選情大致底定。
大園區農會現任理事長許阿鐘已屆滿，由前大園鄉代會主席游智健與前縣議員陳長銓兩人競爭理事長，游智健與現任總幹事呂理標搭檔，陳長銓結合前總幹事蔡武平，但蔡武平的總幹事候聘資格未獲農委會審查通過，二月會員改選後，游智健一派即預估可望占上風，昨天改選理、監事，結果一如預期，游派占優勢。
在昨天選出的九席理事中，包含游智健在內，游派囊括六席，對手陳長銓意外地連理事都沒選上，在監事部分，游派也在三席中獲得二席。
龜山選情單純 理事同額競選
龜山區農會選情單純，九席理事同額競選，龜山區農會由曾華鏘規劃爭取理事長、蔡莊志爭取常務監事，在無對手派系競爭下，將與登記候聘總幹事的劉朝全搭配。
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標題：〈北部〉龍潭、八德、大園農會選舉 兩派暫分高下
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