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〈北部〉鼓勵休耕 農糧署提供節水獎勵金

2017-03-03

每公頃2萬5 15日前辦理

〔記者李容萍／桃園報導〕降雨量不如預期，石門水庫水位直直落，預估蓄水率到今天將跌破五十％，蓄水量已不到半座；農糧署鼓勵農民將第一期稻作調整至第二期種植，除了原有的休耕種植綠肥補助每公頃四萬五千元，還可領取每公頃二萬五千元的節水獎勵金，有意願的農民可於十五日前到戶籍所在地的公所辦理變更休耕。

農糧署指出，石門水庫目前針對桃園、石門灌區的農業用水仍維持供應，並未停灌，農民已完成整地、插秧作業，可繼續種植水稻，但如果後續水情持續嚴峻而導致影響灌溉，農糧署會與經濟部水利署共同研商其他補償機制。

至於尚未種植的農民，可衡酌當地供水情形及降雨情勢調整耕作措施，採第一期作休耕、第二期作種植水稻或其他轉作方式，在十五日前至戶籍所在地的區公所辦理休耕。

石門水庫水量 今跌破5成

石門水庫供水區的新北板新、林口、桃園、新竹四地，前天起水情燈號已從稍緊的「綠燈」，轉為代表第一階段限水的「黃燈」，石門水庫的蓄水率每日約以一％的幅度下降，在今天就會跌破五成，等於水庫蓄水量已經剩不到半座。

北區水資源局副局長邱忠川指出，石門水庫集水區雖有鋒面降雨，但雨量不夠大，對紓解旱象的效果有限，截至昨晚七點，大壩水位降到二三○．八五公尺，蓄水量一億○一三九萬噸，蓄水率僅五十．三六％。

邱忠川說，石門水庫從三月一日實施第一階段的夜間減壓供水，每天可省下二萬至三萬噸的水，現在每天以供水一一八萬噸進行總量管制，農業用水打七折供應，短期進入第二階段限水的可能性不高，請民眾不用太擔心，但仍要做最壞的打算，務必節約用水。

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