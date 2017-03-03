〈北部〉「平面的水庫」 中庄調整池6月啟用
每日可供80萬噸水
〔記者李容萍／大溪報導〕每逢乾旱，石門水庫就水情告急，經濟部水利署執行「板新地區供水改善計畫二期工程」，在大漢溪斥資四十二．三三億餘元辦理「中庄調整池工程」，有「平面的水庫」之稱，也是國內第一座大型調整池，預計六月啟用營運；水利署署長賴建信、市長鄭文燦昨天勘查，調整池將供應大湳與板新淨水場每日最多八十萬噸用水，讓北北桃供水更穩定。
鄭文燦指出，石門水庫供水區域包括板新、大湳及平鎮三座給水廠，新北部分地區的用水也是由板新、大湳給水廠供應，水利署辦理「板二計畫」的核心精神，就是由石門水庫及翡翠水庫聯合供應北北桃三個直轄市的用水，為提高石門水庫蓄水量及壽命，同時執行防淤、清淤計畫，以及興建中庄攔河堰、中庄調整池，等六月啟用運轉後，板新給水廠也可使用翡翠水庫的水，兩個水庫之間可以互相調度用水，減輕石門水庫的供水壓力，建立更靈活的調水制度。
賴建信說，中庄調整池的有效蓄水量是四九二萬噸，上游的中庄攔河堰是活動式水閘門，攔河堰的湖面面積約四十一公頃，加上調整池總面積約五十公頃，等於是一座「平面的水庫」。
他說，目前的主體工程已完成，等六月啟用營運後，未來如遇颱風來襲導致石門水庫原水濁度較高時，即可透過中庄調整池調節，備援板新與大湳淨水場約六．二日的用水，確保板新、桃園地區有乾淨的水可使用。
鄭文燦一行人隨後視察頂山腳加壓站，頂山腳加壓站是板新大漢溪水源南調桃園的計畫工程，主要將板新給水廠自來水加壓送水至大湳給水廠後端的自來水系統，預計六月完成，屆時可「北水南送」，由頂山腳加壓站供水給大湳給水廠。
至於台北市自來水事業處目前賣給板新給水廠的水一度約五元，鄭文燦認為價格稍貴，他表示最近與中央政府研商水權分配時，會提出反映。
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標題：〈北部〉「平面的水庫」 中庄調整池6月啟用
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