〈中部〉大里高中新建圖書館 斥資億元

2017-03-03

〔記者陳建志／大里報導〕市立大里高中為完全中學，但至今沒有功能完整的圖書館，在學校爭取下，市府決定分四年編列一億元預算興建圖書館，以及六間專科教室與國際會議廳，昨天副市長張光瑤和校長廖敏樂等人主持動土典禮，預計一○七年完工啟用，提供師生更好的學習、教學環境。

市立大里高中九十年時改制為完全中學，學生人數眾多，卻至今沒有獨立的圖書館空間，造成館藏量無法擴增，也無法提供學生舒適的閱讀場所。

在市府支持下，從一○四到一○七年，分四年編列一億元經費興建圖書館，張光瑤和教育局副局長劉火欽昨天出席主持動土典禮，包括市議員李天生、張滄沂等民代都到場，祈求工程順利。

張光瑤感謝市長林佳龍和市議會支持，讓預算順利通過，希望圖書館如期在一○七年完工，允諾市府會協助讓新圖書館館藏更豐富。

市立大里高中校長廖敏樂表示，學校至今都沒有充足的圖書館空間，也缺乏大型會議中心和專科教室，未來新蓋的建物除一、二樓做為圖書館，另外還規劃一間國際會議廳及六間專科教室，將可提供學生作為科學教育等課程使用，未來也樂意將空間提供給社區、公所辦活動時使用。