〈中部〉永采停業 公告禮券退費辦法

2017-03-03

〔記者蘇金鳳／台中報導〕因勞資爭議而停業的永采烘焙坊，業者二日透過市府法制局提出禮券退費的公告，請消費者於三月三日至十六日至業者原營業現場申請，亦得以傳真或電子郵件方式申請。

永采烘焙坊因勞資爭議公告停業，昨天下午透過法制局公告持有該烘焙坊禮券的退費時間和辦法，法制局表示，目前永采烘焙坊發放在外包括賣出及送出的禮券約有十萬元。

由於永采烘焙坊目前暫停營業，法制局主任消保官康馨壬認為業者不能無限制的暫停營業，影響到消費者權益，昨天電詢業者，業者表示將結束營業，正進行整理中，康馨壬希望業者能公告讓消費者知道如何退費，永采便於昨天下午正式發出公告給市府。

公告表示，永采會致電通知購買禮券的客人，將消費者未使用的禮券餘額、包括付費購買及公司贈送 ，換回等值現金；消費者必須在三月三日至十六日上午十一點到下午四點間，拿禮券正本到永采兌換現金，店址為台中市南屯區惠文路七○九號。如果不方便前來可用傳真或電子信箱告知，永采會另行匯款，傳真：04-22581842；無法在規定期間辦理退費者可致電04-23013580，會有專人登記服務。

法制局表示，業者在兌換現金方面，必須依照公告進行，若未依公告內容，民眾可向消保官申訴。