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〈中部〉台中市府拚交通 通過追加預算35.5億

2017-03-03

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府提出今年度第一次追加減預算案，將追加卅五．五億元，包括東勢豐原快速道路工程、國四神岡聯絡道至中清路高鐵橋下道路開闢工程等，二日經市政會議通過。市政會議主席、副市長林陵三要求各局處加強與市議員溝通，爭取議會支持。

台中市今年原先通過的預算數為一千二百六十七億五千一百多萬元，市府主計處二日在市政會議提出的第一次追加減預算案，追加歲入預算十九億二千多萬元、歲出預算卅五億五千七百多萬元，歲入歲出差短十六億三千七百多萬元，全數以賒借收入方式支應。

主計處說，這次歲入追加來源主要有：中央補助十二億四千多萬元、稅課收入三億九千多萬元、回饋金收入八千多萬元；歲出追加部分，最多為經濟發展支出十七億一千多萬元，其次為社區發展及環境保護七億七千多萬元，第三是教育科學文化六億四千多萬元。

其中，重大建設及交通工程，包括東勢豐原快速道路工程、國四神岡聯絡道至中清路高鐵橋下道路開闢工程、鐵路高架化車站停車場進出口打通用地費、葫蘆墩圳環境營造計畫、鐵路高架化騰空廊帶簡易綠美化工程、太平國民運動中心興建工程、興建仁愛之家多功能大樓、路平專案等。

其他如公共自行車租賃系統、綠空鐵道軸線計畫、污水下水道管網建設及道路刨封、充實愛心食物銀行、推動參與式預算、補助台中市影視發展基金會及補助影視業者拍片取景計畫等，之前未經議會通過，但牽涉重要施政或民生需求，市府檢視認為有辦理的必要性，再次爭取議會同意。

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  • iBike頗受好評，但建置及營運管理預算卻遭刪除，市府提列追加預算，爭取議會支持。（記者黃鐘山攝）

    iBike頗受好評，但建置及營運管理預算卻遭刪除，市府提列追加預算，爭取議會支持。（記者黃鐘山攝）

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