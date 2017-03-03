〈中部〉違停檢舉大戰 車主盼可停稅務新村
〔記者蔡淑媛／台中報導〕北屯國小周邊停車位一位難求，半夜巷弄違停，引爆違停檢舉大戰，上月一週內北京里就被檢舉近五十輛車，車主苦不堪言，想付費也找不到停車位，盼鄰近稅務新村六千坪空地能做停車場。市府表示，目前規劃為公園綠地將做成小花海，也不排除部分做停車場，解決停車燃眉之急。
北屯國小周邊 停車一位難求
北屯國小附近巷弄狹窄，屬早期開發社區，但人口日增又緊鄰北屯市場，周邊停車位嚴重不足，北京里太原路三段附近路段巷弄，住戶車輛半夜違停，引發鄰里互相檢舉，一週內北京里被檢舉三十案次，舉發四十多輛違停汽車。
北京里長蘇乙青說，停車位一位難求，有里民花兩小時找不到車位而違停，也有人買了路邊停車格月票仍找不到停車位，最近的停車場在八百公尺外、僅六十個停車格，都期盼規劃更近的原稅務新村六千坪空地停車。
稅務新村為公園綠地用地，屬國有財產署土地，去年交給建設局託管，市議員沈佑蓮、附近里長與國產署、市府會勘，建設局科長張以欣表示，礙於國產署僅同意做簡易綠美化，將做小花海公園，議員建議做地下停車場會請交通局評估。
沈佑蓮表示，北屯國小附近有北京里、北屯里和崇德里，超過兩千戶，車位嚴重不足，除短期做公園，也希望市府買下做地下停車場，目前該空地公告地價約四億多元，國產署同意分期付款；成功爭取市府委管該地的市議員陳政顯也說，國產署曾承諾負擔第一期款約六千萬多元就能全權使用，盼市府能規劃地上公園、地下停車場，兩全其美。
市府︰可協調部分做臨時停車場
交通局長王義川表示，當地停車位不足，可與建設局、國產署協調部分土地規劃臨時停車場，解決停車困境，至於買地建設事宜須跨局處評估討論。
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標題：〈中部〉違停檢舉大戰 車主盼可停稅務新村
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