〈中部〉3.11大型就博會 釋出逾千職缺

2017-03-03

〔記者張聰秋／彰化報導〕一例一休新制上路，讓勞資罵翻天，影響勞方收入、衝擊資方營運，不過，傳統製造產業大本營的彰化縣，在難找人下，出現缺工情況，縣府勞工處訪查發現，工廠缺工以正職為主，找不到工人，除了年輕人不願做粗活之外，少子化勞動人口減少，對就業市場的衝擊，逐漸浮現。

為解決職場缺工和降低失業率，縣府勞工處今年規劃四場大型就業博覽會，首場三月十一日在鹿港統一文創會館舉辦，將有十七家廠商釋出一千多個工作機會。

勞工處長吳蘭梅說，調查發現就業市場出現人才荒、工人難找，即使釋出可受勞動基準法保障的正式職缺，還是不容易找到適當的人才，原因包括少子化，青壯人口減少，可以投入勞動市場的人力減少，加上，彰化縣傳統製造業對技術和勞力的人力需求相對比鄰近縣市高出許多，但部分年輕人排斥傳產的工作環境，不願意投入從基層學起的勞動市場，使得就業市場供需失衡。

根據勞工處調查，縣內製造業、高科技業、服務業和保全業等相關行業，釋出職缺從重技術的研發設計人員和工程師、行銷強的業務專員、管理能力好的現場儲備幹部之外，重體力和反應力的作業員更是不少。

參與就業博覽會徵才的加興企業公司總經理盧玉娟表示，公司長期深耕彰化，因應擴廠需求，需招聘更多的好人才，期望透過就業博覽會，可以招募到適合的工作夥伴。

帝寶工業公司經理蘇怡如指出，公司很感謝縣府建構就業博覽會的平台，協助企業招募人才。