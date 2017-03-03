〈中部〉「鋼鐵人」！ 鐵釘卡肚2年沒事
還吞8顆彈珠 催瀉排出
〔記者顏宏駿／彰化報導〕一名疑患有精神障礙的婦女，日前因吞食小彈珠到衛福部彰化醫院就診，醫師施以催瀉，病患很快排出八顆彈珠，但意外發現一根已斷了二截且已生鏽的鐵釘，刺穿小腸，卡在腹腔內，但這根鐵釘竟卡在腹腔長達二年，沒引發腹膜炎等症狀，讓醫師直呼真是太神奇。
彰化醫院肝膽腸胃科主任陳詩典表示，該名婦女就診時主訴自己吞了多顆彈珠，經照射X光發現，小腸處有八顆約一公分直徑的圓球物，他們評估其形狀，應該可以透過肛門排出，暫時先住院觀察，不過，病人又說曾在二年前吞了鐵釘，一直沒有排出，經仔細觀看X光，在腹腔果然有不明顯的兩小段不明物體，經電腦斷層確認為外來物，且不在腸腔內。
該名病患很快排出彈珠，醫師再施行腹腔鏡手術，最後在病患的腹腔內的網膜處，取出了兩小截、合約二公分長的生鏽鐵釘。
該院外科主任余明昌說，患者的肚子沒有傷疤，不是從肚子刺進，因此該根鐵釘應該是從嘴巴進入後，刺穿小腸後卡在腹腔內的網膜，但是，一般而言，若外來異物刺穿小腸，會造成腸液流出，肚子很痛，變成腹膜炎，若不馬上處理，還可能演變成敗血症，有生命危險，但該起個案，鐵釘刺穿小腸後，小腸卻自行癒合，沒引發後續的腹膜炎，而鐵釘就待在體內達二年，又不會疼痛，相當罕見。
余明昌表示，異物入肚最多的東西是大根的魚刺，卡在小腸或穿破小腸，患者通常很快就因疼痛就醫，醫師則以腹腔鏡手術取出，但他從未見過鐵釘卡二年的。 陳詩典說，吞進異物都有機會從肛門排出，即使是針狀也有可能；如果其位置在內視鏡可取出的食道、胃、直腸等處就直接以內視鏡取出，如果已經到了小腸，就只能等待排出，若觀察三天無法排出或產生腹痛，就考慮手術取出。
眼睛血紅 「上鞏膜炎」作祟
〔記者謝介裕／南投報導〕難道半夜被鬼打？南投市二十多歲的洪姓女子，前天睡覺前覺得眼睛有酸痛感，惟因睡意濃厚便不予理會，未料，昨日起床盥洗，一照鏡子赫然發現左眼眼白的下方血紅一片，趕緊前往衛福部南投醫院就醫，經眼科主任何建賢診斷後，原來是「上鞏膜炎」作祟，經治療後已無礙。
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標題：〈中部〉「鋼鐵人」！ 鐵釘卡肚2年沒事
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