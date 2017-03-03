〈中部〉信義鄉雙龍瀑布 要建大型停車場了

2017-03-03

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣信義鄉雙龍瀑布去年在聯外棧道完工後，便吸引不少遊客前往健行，惟觀光設施完成，卻因缺乏停車場與足夠廁所，大批車輛堵住部落道路引發民怨，為此公所積極闢建停車場，未來將以接駁方式遊園，盼能促進部落觀光與地方發展。

雙龍瀑布棧道去年底完工，惟棧道尾端以後的路況不佳，加上位在瀑布區的舊棧道也已損毀，公所並不建議遊客擅自經由棧道前往瀑布區，最多就在棧道體驗千階尋幽，以及享受山林裡的風景與空氣。

近來公所積極修建破損的舊棧道，並研擬在瀑布區增設公廁，盼在園區裡、外都有廁所，目前在園區外的部落廣場已增建公廁，而最重要的遊客停車場也有了著落，就在進入部落的雙龍橋頭已著手規劃大型停車場，預計可容納上百輛小車，日前也已完成鑑界，近期就會進場施工。

公所說，待停車場完成後，未來遊客就能把車停在部落外，再搭乘接駁車進入園區，而旅遊動線也傾向採單向循環方式，避免山區道路狹小造成會車困難，除確保遊憩品質，也照顧到當地居民權益。