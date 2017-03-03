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〈中部〉消防系學生拍微電影 圓了導演夢

2017-03-03

〔記者蔡宗勳／民雄報導〕讀消防學系卻有導演夢。吳鳳科技大學消防學系會長姚竣家現為大二生，卻已拍過多部微電影，最近又在教育部辦理品德教育推廣與深耕學校微電影計畫雀屏中選，昨天開拍新戲「夢醒時分」，作品完成後可望在全國各大校園播映，校長蘇銘宏到場加油打氣。

姚竣家的偶像是奧斯卡最佳導演李安，他嚮往大螢幕，有著成為國際大導演的夢想，希望有朝一日能像李安一樣為台灣爭光，為此排除萬難，參加過教育部多項微電影徵選競賽，曾獲「最佳導演獎」。

昨開鏡的微電影「夢醒時分」，姚竣家主軸是要反映真實的大學生生活，包括負面思維，想透過寫實摻雜幽默、搞笑方式，讓更多人看見自己的缺點，進而激勵觀看者「內自省」，跳脫「草莓族」框架。

姚竣家說，拍攝團隊是號召校內各系志同道合的人共襄盛舉，從第一秒至最後一幕都由學生操刀，希望這部在自己的家鄉與校園誕生的微電影，可以為大家帶來正能量。

蘇銘宏對姚竣家「不務正業」，還有這麼多的同學響應，抱持肯定的態度，強調學生多才多藝，本來就應多元思考與發展，校方將支持學生們勇敢追逐夢想。

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  • 吳鳳科大消防系學生姚竣家掌鏡，校長蘇銘宏（左二）在旁觀看。（記者蔡宗勳攝）

    吳鳳科大消防系學生姚竣家掌鏡，校長蘇銘宏（左二）在旁觀看。（記者蔡宗勳攝）

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