| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
冷氣團發威淡水僅9.2度！18縣市低溫特報 新竹泡綿工廠深夜惡火 現場全面燃燒 網拍女模遭殺害棄屍南港 性侵通緝犯台中被逮
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉（雲林）白沙屯媽祖北港進香 萬頭攢動

2017-03-03

〔記者陳燦坤／北港報導〕苗栗拱天宮白沙屯媽祖昨天抵達北港進香，數萬民眾夾道歡迎，場面壯觀，沿途都有熱情信眾為香客準備美食，還出動大型機械吊起成串鞭炮燃放，或以竹管製成「禮炮」迎接媽祖到來，一整天熱鬧滾滾。

白沙屯媽祖鑾駕在大批香客陪同下昨天上午九時到達北港，道路兩旁已有民眾備妥肉羹麵、粽子或飲料等慰勞遠道而來的香客，鑾駕行經僑美國小門口，突然轉向進入校園，原本在一旁拜媽祖的師生相當驚喜，鑾駕隨後繼續往朝天宮方向前進，沿途鞭炮聲不斷。

為迎接白沙屯媽祖，不少民眾挖空心思，李姓重機械業者將八百箱鞭炮掛在吊車燃放，火與煙從距最高處六十公尺的地面往上竄升，場面相當壯觀，還有民眾以竹管自製禮炮，以廿一響禮炮恭迎媽祖。

鑾駕所到之處，想鑽轎底的民眾大排長龍，由於人數太多，跪拜民眾需三兩人併排，但想鑽轎底的人龍還是不斷出現，不少坐輪椅的民眾由家屬推著前來參拜媽祖，鑾駕行程一再延後，直到上午十一點左右，白沙屯媽祖才進入朝天宮。

鑾駕進入朝天宮前依傳統，在廟前來回奔跑三趟，再一鼓作氣衝入朝天宮，廟門隨即關閉，外頭民眾響起一片歡呼聲，五顏六色的彩帶從天空飄落，是整個進香活動最高潮。

廣告
  • 白沙屯媽祖鑾駕昨進入朝天宮，信眾施放彩帶慶賀。（記者陳燦坤攝）

    白沙屯媽祖鑾駕昨進入朝天宮，信眾施放彩帶慶賀。（記者陳燦坤攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
9農會理監事改選 潭子林淑茵翻盤

台中地區、潭子、大雅、神岡、太平、大里、外埔、豐原、沙鹿九個農會二日進行理監事改選，除潭子區外，八區農會的理事同額選舉，過程平和；而潭子區農會由現任農會供銷部主任林淑茵拿下過半的理事席次，幾乎篤定獲聘…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧沙茶白菇雞
紹興酒香煎黃魚
電鍋菜✧菜煲豬五花
如何保存高麗菜？
轉寄

標題：〈中部〉（雲林）白沙屯媽祖北港進香 萬頭攢動


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月3日‧星期五‧丁酉年二月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.