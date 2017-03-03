〈中部〉（雲林）白沙屯媽祖北港進香 萬頭攢動

2017-03-03

〔記者陳燦坤／北港報導〕苗栗拱天宮白沙屯媽祖昨天抵達北港進香，數萬民眾夾道歡迎，場面壯觀，沿途都有熱情信眾為香客準備美食，還出動大型機械吊起成串鞭炮燃放，或以竹管製成「禮炮」迎接媽祖到來，一整天熱鬧滾滾。

白沙屯媽祖鑾駕在大批香客陪同下昨天上午九時到達北港，道路兩旁已有民眾備妥肉羹麵、粽子或飲料等慰勞遠道而來的香客，鑾駕行經僑美國小門口，突然轉向進入校園，原本在一旁拜媽祖的師生相當驚喜，鑾駕隨後繼續往朝天宮方向前進，沿途鞭炮聲不斷。

為迎接白沙屯媽祖，不少民眾挖空心思，李姓重機械業者將八百箱鞭炮掛在吊車燃放，火與煙從距最高處六十公尺的地面往上竄升，場面相當壯觀，還有民眾以竹管自製禮炮，以廿一響禮炮恭迎媽祖。

鑾駕所到之處，想鑽轎底的民眾大排長龍，由於人數太多，跪拜民眾需三兩人併排，但想鑽轎底的人龍還是不斷出現，不少坐輪椅的民眾由家屬推著前來參拜媽祖，鑾駕行程一再延後，直到上午十一點左右，白沙屯媽祖才進入朝天宮。

鑾駕進入朝天宮前依傳統，在廟前來回奔跑三趟，再一鼓作氣衝入朝天宮，廟門隨即關閉，外頭民眾響起一片歡呼聲，五顏六色的彩帶從天空飄落，是整個進香活動最高潮。