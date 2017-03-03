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〈中部〉（雲林）「森小」沒了森林 拯民國小前變平地

2017-03-03

〔記者廖淑玲／雲林報導〕「森林小學」的森林不見了！虎尾拯民國小前原本有一大片樹林，被譽為森林小學，未料連日來校門前的樹林全被整成平地，引發家長及地方民眾反彈。

私地可砍樹整地 但不能逕行開發

雲林縣政府表示，該處為私人土地，屬區域計畫法範圍不得逕行開發或破壞，若業者進入實質開發，主管單位會深入查處有無違法。

根據地方史料調查，日治時期，虎尾建國里曾是神風特攻隊的訓練基地，後來變成國民政府軍眷落地生根的家園，雖已荒廢，尚有日本軍隊遺留軍舍、二二八槍戰彈孔、國民政府來台後所建造的電信地下碉堡等軍事歷史遺跡。

可惜因眷村沒落，人口外移，曾經是南京空軍小學虎尾分校的拯民國小學生人數愈來愈少，如今變成虎尾大屯國小分校，學生人數愈來愈少有廢校之虞，如今連原本的森林綠地也被破壞殆盡，讓不少人難過心疼。

一名楊姓家長說，文化部不是已將建國新村列為文化聚落，為什麼還可以將大片林地剷除，令人不解。

雲林縣政府文化處表示，被文化部列為文化聚落的是虎尾建國一、二村，至於成為拯民國小的建國三村，實際已無住戶且為教育用地，未被納入文化聚落。

縣政府地政處副處長鄭峯明指出，拯民國小校門前林地在民國九十六年、九十七年間已被國防部直接出售已屬私人土地，加上該處林地未列入重要或珍貴樹種，業者有權進行整地或砍樹，縣府無法規範，若有實質開發，才需向主管機關申請。

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  • 虎尾拯民國小前曾經樹林成蔭，被封為「森林小學」。（記者廖淑玲攝）

    虎尾拯民國小前曾經樹林成蔭，被封為「森林小學」。（記者廖淑玲攝）

  • 虎尾拯民國小前曾經樹林成蔭，可惜日前樹林被砍伐殆盡。（記者廖淑玲攝）

    虎尾拯民國小前曾經樹林成蔭，可惜日前樹林被砍伐殆盡。（記者廖淑玲攝）

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