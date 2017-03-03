〈中部〉1人1.17冊 嘉縣借書率全國最低
〔記者林宜樟、王善嬿／嘉義報導〕教育部國立公共資訊圖書館統計全國各縣市公共圖書館使用情形，嘉義縣前年每人借閱量一．一七冊，在全國墊底，對此，縣府教育處圖書資訊科長翁瑞騏昨天受訪表示，嘉縣圖書館是縣內借書主力，但位處人口較少的朴子市，許多縣民另往嘉義市借書，經縣府推廣，去年已提高每次借閱冊數和借閱時間，減緩下滑情形。
縣圖 不在人口較多的民雄
嘉縣各公共圖書館去年總借閱量五十七萬六千一百八十四冊，除以去年底嘉縣人口數，每人借閱量約一．一二冊，其中縣圖借閱冊數十六萬八千八百四十八冊，約佔三成；嘉義市文化局圖書館、黃賓紀念圖書館及世賢圖書館，去年總借閱量七十三萬七千○五十八冊，每人借閱量二．七三冊，較前年一．九○冊提升。
翁瑞騏說，一般縣市位於縣治的縣圖是借書主力，約佔六到七成，如屏東市人口約二十萬人、台東市人口約十萬人，但朴子市約四萬人，相差很大；根據研究，圖書館服務範圍在三到五公里，嘉縣圖很難吸引其他鄉鎮市民眾借閱，人口數最多的民雄鄉則鄰近嘉市，不少鄉民到嘉市文化局圖書館借書。
翁表示，嘉縣幅員大，縣府極力推動各校閱讀風氣，各國中小學校有大量藏書，孩子也愛借書，卻未計入統計數字。
縣府︰拉長借閱期增加本數
但翁瑞騏也說，嘉縣人口老化、少子化，加上手機上網，改變閱讀習慣，提升閱讀數字不易，去年七月起將普卡借書從六本提升到十本，金卡十本提升為二十本，借閱期從二十天改為三十天。
嘉市文化局圖書資訊科科員黃愛華表示，民國一○四年因圖書館第一期工程施作，當年四到十一月閉館，在十二月重新開放，今年將進行第二期工程，營造舒適閱讀空間；今年編列四百萬元圖書採購費，及一百二十萬元電子書、電子期刊採購費，依據不同年齡層辦理如閱讀起步走、青少年活動跟市民講座，推廣閱讀。
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標題：〈中部〉1人1.17冊 嘉縣借書率全國最低
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