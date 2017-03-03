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〈中部〉大平霧軌道系統評估 交部允補助

2017-03-03

〔記者陳建志／台中報導〕台中捷運綠線工程進行中，人口眾多的大里、太平、霧峰卻還沒有大眾軌道運輸系統的規劃，立委何欣純二日邀請交通部官員和市府交通局會勘。交通局長王義川表示，初步規劃從綠線大慶站延伸興建經大里、太平到北屯的「大平霧」線，並希望立委協助爭取交通部約一千萬元的可行性研究經費補助，交通部允諾支持。

何欣純說，大里、太平、霧峰總人口超過四十六萬人，是台中最適合發展捷運等軌道運輸系統的區域，昨天邀請交通部路政司和市府交通局等單位到大里、太平會勘，包括市議員何明杰、張玉嬿、李天生、張芬郁等人都到場關心。

王義川表示，初步規劃「大平霧」線從捷運綠線大慶站經文心南路、德芳路到大里，再往太平延伸並到北屯，另外還從台中大車站興建經大里國光路、霧峰中正路的銜接路網，至於是捷運還是輕軌，以及詳細路線和站點，都將在可行性研究中進行評估規劃，希望交通部補助。

何欣純表示，會全力協調交通部補助可行性研究經費，也希望市府在捷運綠線的經驗下加快推動腳步，讓屯區軌道系統早日實現。

何明杰則抱怨，之前該預算在議會遭藍營刪除，希望追加減預算時能支持；張玉嬿也說，太平人多路小，民眾對捷運延伸有很高的期望，希望市府早日規劃推動；李天生則建議有更多元的路線規劃評估。

交通部路政司副司長張舜清表示，可以感受到台中市政府建構軌道運輸系統的企圖心，原則上支持該案推動，不過補助金額，需視市府提出的計畫內容，以及相關的補助規定再做決定。

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