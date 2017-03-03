〈中部〉9農會理監事改選 潭子林淑茵翻盤

2017-03-03

〔記者蘇金鳳、歐素美／台中報導〕台中地區、潭子、大雅、神岡、太平、大里、外埔、豐原、沙鹿九個農會二日進行理監事改選，除潭子區外，八區農會的理事同額選舉，過程平和；而潭子區農會由現任農會供銷部主任林淑茵拿下過半的理事席次，幾乎篤定獲聘總幹事，成功翻盤，終結紅派林正長家族長期掌控潭子區農會的情況。

8農會同額選舉 平和

台中市有九個農會昨天同時進行理監事改選，除了潭子區因有各方勢力角逐，檯面下戰況激烈，其餘八個農會的理事都是同額選舉，結果不意外。

此次潭子區農會改選，因現任總幹事林正長將屆齡退休，有潭子區農會保險部員工陳國智、供銷部主任林淑茵及台中農田水利會員工黃俊雄三人登記候聘總幹事，但黃俊雄登記後，幾乎未在地方露面，形成陳國智與林淑茵對決局面。

其中，陳國智是林正長的外甥女婿，代表國民黨傳統地方勢力紅派，林淑茵則代表農會改革的員工派，在綠營市議員蕭隆澤協助下，在日前的農會會員代表選舉中，在卅一席中拿下廿二席，其理事人選原本只安排七人，另兩名理事林振通及吳添福原被視為陳國智人馬，但陳的會員代表人數不足，若無林淑茵派的挹注，林、吳兩人無法當選，所以林淑茵可說是「九席全拿」，幾乎篤定獲聘為總幹事，將終結紅派林正長家族長期掌控潭子區農會的局面。

此外，台中地區農會昨天也舉行理監事改選，因十五席理事、六席上級農會代表是由各分區協調產生，都是同額選舉，昨天都順利當選，氣氛平和。

而此次的監事應選五人有六人角逐，其中林朝清自行參選，非在協調名單中，因此讓監事的候選人較為緊張，其餘五席雖在規劃名單中，但都擔心意外落馬，不過選舉結果如農會預料，五名規劃的候選人全部當選，林朝清第六名，為候補監事。

不過，林朝清未在規劃名單中，卻獲得廿五票，讓很多代表直呼「不簡單」。

台中地區農會理事長與常務監事將於三月十日選出，預料理事長是由劉水源當選，常務監事則由張隆義當選。

雖然台中地區農會選舉平和選出理監事，但有農會代表私下提出建議，有些理監事年紀過長，認為應該讓年輕人進入理事行列，才能注入新血，對農會發展更有幫助。