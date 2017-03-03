〈中部〉9農會理監事改選 潭子林淑茵翻盤
〔記者蘇金鳳、歐素美／台中報導〕台中地區、潭子、大雅、神岡、太平、大里、外埔、豐原、沙鹿九個農會二日進行理監事改選，除潭子區外，八區農會的理事同額選舉，過程平和；而潭子區農會由現任農會供銷部主任林淑茵拿下過半的理事席次，幾乎篤定獲聘總幹事，成功翻盤，終結紅派林正長家族長期掌控潭子區農會的情況。
8農會同額選舉 平和
台中市有九個農會昨天同時進行理監事改選，除了潭子區因有各方勢力角逐，檯面下戰況激烈，其餘八個農會的理事都是同額選舉，結果不意外。
此次潭子區農會改選，因現任總幹事林正長將屆齡退休，有潭子區農會保險部員工陳國智、供銷部主任林淑茵及台中農田水利會員工黃俊雄三人登記候聘總幹事，但黃俊雄登記後，幾乎未在地方露面，形成陳國智與林淑茵對決局面。
其中，陳國智是林正長的外甥女婿，代表國民黨傳統地方勢力紅派，林淑茵則代表農會改革的員工派，在綠營市議員蕭隆澤協助下，在日前的農會會員代表選舉中，在卅一席中拿下廿二席，其理事人選原本只安排七人，另兩名理事林振通及吳添福原被視為陳國智人馬，但陳的會員代表人數不足，若無林淑茵派的挹注，林、吳兩人無法當選，所以林淑茵可說是「九席全拿」，幾乎篤定獲聘為總幹事，將終結紅派林正長家族長期掌控潭子區農會的局面。
此外，台中地區農會昨天也舉行理監事改選，因十五席理事、六席上級農會代表是由各分區協調產生，都是同額選舉，昨天都順利當選，氣氛平和。
而此次的監事應選五人有六人角逐，其中林朝清自行參選，非在協調名單中，因此讓監事的候選人較為緊張，其餘五席雖在規劃名單中，但都擔心意外落馬，不過選舉結果如農會預料，五名規劃的候選人全部當選，林朝清第六名，為候補監事。
不過，林朝清未在規劃名單中，卻獲得廿五票，讓很多代表直呼「不簡單」。
台中地區農會理事長與常務監事將於三月十日選出，預料理事長是由劉水源當選，常務監事則由張隆義當選。
雖然台中地區農會選舉平和選出理監事，但有農會代表私下提出建議，有些理監事年紀過長，認為應該讓年輕人進入理事行列，才能注入新血，對農會發展更有幫助。
看更多！請加入自由時報粉絲團
台中地區、潭子、大雅、神岡、太平、大里、外埔、豐原、沙鹿九個農會二日進行理監事改選，除潭子區外，八區農會的理事同額選舉，過程平和；而潭子區農會由現任農會供銷部主任林淑茵拿下過半的理事席次，幾乎篤定獲聘…
- 被網友質疑錢花光了... L小姐怒譙江蕙
- 網拍女模遭殺害棄屍南港 性侵通緝犯台中被逮
- 國際現場》麥當勞攜手Uber 推外送服務
- 超級減肥王！ 190公斤1年半鏟肉71公斤
- 勇士戰力告急 雷霆拚5連勝 今日賽事預告與轉播
- 啤酒配薯條 自在漂流木空間
- 自由廣場》教育交流 一中亂流
- 川普貿易政策 續關注美牛豬開放
- 每日看電視2小時 兒童肥胖風險增
- 陸13架軍機飛越宮古外海 日機緊急升空
- 拜登家族小叔戀大嫂 美政壇熱門話題
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 NTU professor says probe results faked
- 首爾經典傳真／認養?日租? 掀開巨蛋美麗糖衣
- 中國若攻台 馮世寬：將「積極防衛」
- 法蘭黛對決愛情 啟動募資出片計畫
- 蔡健雅爆分手 拉天后威尼斯組失戀陣線聯盟
- 周刊爆辛龍中樂透內幕！ 店家這樣說...
- 曾沛慈崩潰關心門 磨瘦鍾承翰
- 荷蘭黃金內野 基特接班人領軍
- 法極右派總統候選人 失豁免權恐面臨起訴
- 織女星計畫 研製新一代戰機引擎
- 葉文淇單局掉6分 朱俊祥飆2K
- 銳大叔回Lamigo 譜「猿5曲」
- 警匪片真實上演／開車扭打200米 撞車才停
- 冷氣團帶髒空氣 襲台36小時
- 自由廣場》阿嬤的荔枝 我的玻璃絲襪
- 升息在望 道瓊勁揚站上21000點
- SOFINAiP美容液 好評登台
- 高學歷白目樂隊女主唱網襪吸睛
- 中國太陽能板雙反稅 歐盟宣布延長18個月
- 打警察燒國旗 政院：嚴辦統促黨、蔡丁貴
- 【回聲谷】一個男孩與福爾摩斯
- 美未改3指標 彭︰台灣不會列匯率操縱國
- 前田敦子熱戀上班族 香閨2度春宵黏TT
- 發現最老化石 地球43億年前就有生命
- 《時尚舵手 再易手》5
- 通緝犯預謀殺害網拍女模 冥冥之中露了餡...
- 新日光轉型 後年在港上市
- 《藝想天開 嘆為觀紙》三宅褶皺
- 鼓勵記者抗川普要提神 奧斯卡影帝送這個好東西
標題：〈中部〉9農會理監事改選 潭子林淑茵翻盤
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email