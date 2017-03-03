〈中部〉台中東區挖破水管究責 國民黨議員槓市府

2017-03-03

〔記者黃鐘山、蘇金鳳／台中報導〕市府水利局施作污水下水道工程挖破東區精武東路一五○○mm自來水管，市府表示水公司提供圖資有錯才誤挖；市議會國民黨團二日表示，市府早就會勘知道該幹管，挖破後卻謊稱不知情，直斥市府卸責、欺騙議員，黨團將受理市民請求國賠。

水利局︰水公司提供錯誤圖資

水利局長周廷彰回應，施工前進行試挖，僅發現有二五○mm、三五○mm、四○○mm三條自來水管，正式施作時，現場卻出現第四條的一五○○mm主幹管，國民黨議員所提供的會勘地點與挖破幹管地點相距五百公尺，並非同一地點，盼藍營勿拿錯誤資訊、見獵心喜，無助解決問題。

國民黨團成員李中、顏莉敏、黃馨慧、楊正中、陳政顯等人昨召開記者會，書記長李中表示，精武東路挖破水管無預警大規模停水，引爆廣大民怨，市府新聞稿指「水公司提供圖資不明」、「完全不知道那裡有一條一五○○mm自來水管線」，市長林佳龍也在臉書上強調此一說法，但事實真是如此嗎？

執行長顏莉敏拿出水利局和水公司針對一五○○mm自來水管線的會勘紀錄說，紀錄主旨就寫著針對該工程案恐遭遇一五○○mm自來水管線特辦此會勘，證明水利局早知道該幹管的存在，卻刻意隱匿此會勘公文，唬弄欺騙市民。

國民黨團︰受理市民國賠請求

國民黨團強調，會勘公文加上畫有一五○○mm管線的圖資，證明市府是最大的詐騙集團，要求林佳龍出面道歉，賠償受害民眾損失，黨團將受理市民的國賠請求案，要求市府負起責任。

周廷彰說，因為擔心誤損管線，所以三度辦理會勘，挖破的地點和國民黨議員所說的兩個地點，水利局都有辦理會勘及試挖，水公司提供的圖資也都相同，僅顯示有三條管線，國民黨議員拿錯誤資訊來質疑市府責任，無助釐清問題。

周廷彰表示，經立委何欣純召開協調會，市府與水公司已達成三點共識，包括加速管線汰舊換新、水公司成立管線審查小組提供圖資，市府配合成立管線遷移審核小組，避免類似情況發生。

水公司︰會與水利局再溝通

水公司四區管理處副處長林清鑫說，對於挖損水管責任的釐清問題，會與水利局坐下來溝通，但避免事件再發生，目前已和水利局進行污水下水道的施工路線與水公司管線的比對，讓挖損水管的事件不再發生。