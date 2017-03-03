〈中部〉草屯農會改選「超肅殺」 大批警力維安
2017-03-03
座位中間以長桌分隔
〔記者陳鳳麗、劉濱銓／南投報導〕南投縣草屯鎮農會昨舉行理監事選舉，現任派、挑戰派實力接近，開票結果，理事部份，現任派與挑戰派五比四；監事部分，挑戰派手氣佳，抽籤中兩席，現任派僅現任常監洪坤助當選，預料理事長李崧存可望連任，常監則由挑戰派取得，地方認為，農會有了制衡力量也是好事。
預料理事長可望連任
草屯鎮農會，上月十九日會員代表選舉結果，現任派和挑戰派，掌握會代人數為二十三比二十二，人數太接近，南投檢警不敢大意，昨日草屯警方和支援的南投縣刑大大批警力在現場和四周維安，而南投地檢署檢察官陳俊宏也進駐警分局待命。
昨日農會更在兩派座位中間以長桌分隔，現任派、挑戰派「楚河漢界」涇渭分明，昨日投票經會員代表們同意，採無記名限制連記投票法，即每人僅能圈選四名理事、一名監事候選人，投票前，挑戰派會代領頭羊簡峻庭要求清場，除工作人員和員警，其他包括媒體全數被請出場，俟開票才開放進場。
常監應由挑戰派取得
投票分三輪舉行，歷時一個半小時多，開票結果，理事部分，現任派當選五席，挑戰派取得四席。當選名單如下：李崧存、陳文忠、吳明重、莊清南、林連聰、簡峻庭、簡舜祐、周明義、洪榮燦。
監事部分，現任派手氣不好，洪坤助第一高票確定當選，但洪瑞林與挑戰派的洪俊規、廖文彬同票，經抽籤，挑戰派兩人都抽中，取得優勢的兩席。未來常監可望從洪俊規、廖文彬兩人中推出一人出任。
昨日縣內還有水里、集集、信義、埔里、鹿谷、水里等農會舉行理、監事選舉，均無競爭，選舉過程平和。
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