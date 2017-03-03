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〈中部〉打造灰面鵟鷹棲息區 植樹3千株挨批

2017-03-03

彰化市東外環道種植灌喬木

〔記者張聰秋／彰化報導〕植樹節將屆，公路總局第二區養護工程處與彰化縣政府等單位，昨在彰化市東外環道山區種植三千多株不同樹種的灌、喬木，希望營造高空俯視而下、長長的綠廊意境，也為每年清明節前後過境八卦山脈北返的灰面鵟鷹營造生態棲息區。

議員：不如建構生態食物鏈

不過，長期關心八卦山生態保育、有「環保醫生」之稱的縣議員林世賢卻有不同看法，他抨擊指出，開闢東外環道才是摧毀灰面鵟鷹的殺手，流動車輛和燈光，嚴重干擾鷹群過境，鷹群過境休息時習慣站在樹梢，與其在山坡駁坎造林，種植灌木、喬木，不如設法建構八卦山脈的生態食物鏈，不要大量噴灑農藥，毒死老鼠、蛇，斷了灰面鵟鷹的食物，害得從遠方飛來此，原本該補充體力，卻因覓食困難而喪命。

中華民國野鳥學會副秘書長李益鑫則指出，只要是往自然生態環境規劃的方向，營造綠林都是好的，東外環開闢後，從高處看下，八卦山脈被切割成光秃兩半，藉由周邊植栽綠美化，打造綠廊意境，對灰面鵟鷹過境，可減緩傷害，公部門作為和努力，值得肯定。

公路總局：減緩開發的衝擊

三千多株樹苗，由縣府從自有苗圃運來，有原生種的厚葉石斑木、苦楝、黃連木、無患子、海桐、櫸木，也有非原生種的羅望子，縣長魏明谷親手種下一株海桐，在海桐樹吊上祈福卡，寫著「保護八卦聖山生態」，與會立委陳素月和公路總局第二區養護工程處彰化工務段長蔡宜宏等人，分別植下樹苗，行動見證這場名為「 綠路廊賞鷹揚」自然生態保育行動植樹千株的活動。

對於議員質疑植栽無益營造灰面鵟鷹生態棲息區，蔡宜宏指出，東外環道兩側樹林，對公路綠蔭美化和水土保持有其不可抹滅的貢獻作用，雖然對營造鷹群棲息不能營造百分百效果，至少可以減緩因公路開發而對動物生態造成的衝擊。

蔡宜宏表示，東外環道兩側樹林，歷經一○四年蘇迪勒與一○五年梅姬颱風侵襲，許多樹木傾倒枯死，公路總局災後做路段的整理和復建，陸續移除不良木和外來樹種，改種植苦楝和黃連木等在地原生喬木，這次活動除了響應植樹節造林愛護地球環境，同時配合將於三月十八日登場的鷹揚八卦活動，樹苗來自縣府自有苗圃，減少公帑支出，種樹的實質意義，對人、動物、土地保護都有正面作用。

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  • 彰化縣長魏明谷親手種下樹苗。（記者張聰秋攝）

    彰化縣長魏明谷親手種下樹苗。（記者張聰秋攝）

  • 地方首長、官員與民代共同在彰化市東外環道的山坡地駁坎植栽綠化山林。（記者張聰秋攝）

    地方首長、官員與民代共同在彰化市東外環道的山坡地駁坎植栽綠化山林。（記者張聰秋攝）

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