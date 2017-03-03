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〈中部〉300居民連署 嘉市福義街將打通

2017-03-03

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市福義街受垂楊大橋闢建銜接高鐵大道的影響，橋梁西端截斷福義街，住街上兩端的西平里、福全里里民，須繞行中興路，多走約一公里返家，近三百名里民經連署並二度向市府陳情打通路口，市府評估有此需求，決將橋頭跟福義街交會口的分隔島移除，預計八月底前完工，屆時民眾左、右轉各二十五公尺，即可往來福義街兩端。

市長涂醒哲、交通觀光處長鄭君健、福全里長蕭建林、西平里長洪麗雪等人昨實勘，聽取交觀處簡報工程案及里民意見；涂表示，「專業上可行，民意上需求，我們就做了」，福義街打通後，附近民眾不用再繞路，也可望減輕中興路與高鐵大道口的交通負荷。

「因垂楊大橋橫跨，居民返家要多繞路，很不便。」陳情人代表蕭建林、洪麗雪感謝市府傾聽民意進行改善；交觀處交通工程科長賴義龍說，除移除分隔島，貫通福義街，還將在垂楊大橋下橋處增闢左、右轉專用道，及進行三時相交通號誌管制，讓下橋車流維持順暢，工程經費約一百五十萬元，近日進行細部設計、發包，預計八月底前完工。

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  • 福義街住戶因有垂楊大橋、高鐵大道阻斷，要繞路到中興路才能返家。（記者王善嬿攝）

    福義街住戶因有垂楊大橋、高鐵大道阻斷，要繞路到中興路才能返家。（記者王善嬿攝）

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