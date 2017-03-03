〈中部〉（雲林）台西工業區轉綠能專區 不解編

2017-03-03

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣府為活化台西工業區，朝「綠能專區」發展，一度希望工業局解編，但推動時發現工業用地解編後變成養殖用地，有開發不確定性變高、發電用地面積減少問題，經與工業局討論後決定不解編，朝尋求私地主合作，成立電業公司，轉型為台西綠能專區。

變養殖用地 開發不確定性變高

台西工業區面積約一千一百六十三公頃，編定成離島工業區台西區已廿六年，也是唯一的內陸離島工業區，數度招商都沒有成功，目前用地多從事漁業養殖業，縣府為活化工業區，朝綠能產業園區發展，一度爭取工業局支持解編，唯深入研究後，發現解編後可能遭遇更多障礙。

副縣長丁彥哲表示，工業區解編需要二至四年時間，曠日廢時，解編成功後恢復成農漁牧用地，主管單位變成農委會，農地「種電」土地屬於嚴重地層下陷地區或不適合農漁業耕種或使用地區，工業區解編變農地後，增加需符合「農地農用」的不確定性。

丁彥哲指出，農地「種田」有「主從」關係，「種電」面積比率受限，比不上工業用地；更不用說解編後各私地主對自己土地使用有自主權，讓整體開發充滿變數。

直接改綠能工業區 2年可完成

縣府與工業局、能源局研究後，認為工業地解編不確定性高，如果直接由現在的傳統工業區轉型為綠能工業區，只要重做環評，時程約一年半至二年即可完成，變數減少、時間也縮短。

建設處長蘇孔志也說，縣府所提出的綠能首都基礎建設計畫已獲得到行政院支持，經濟部也依據綠能專區整體開發規畫方案，編列四百萬元經費給縣府作可行性評估及配套措施研究；行政院也支持工業區不解編，避免後續土地開發過於零碎，無法達到預期效果，增加投資風險，希望縣府扮演主導角色，尋求地主合作，共同開發。