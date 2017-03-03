| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
冷氣團發威淡水僅9.2度！18縣市低溫特報 新竹泡綿工廠深夜惡火 現場全面燃燒 網拍女模遭殺害棄屍南港 性侵通緝犯台中被逮
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉（雲林）台西工業區轉綠能專區 不解編

2017-03-03

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣府為活化台西工業區，朝「綠能專區」發展，一度希望工業局解編，但推動時發現工業用地解編後變成養殖用地，有開發不確定性變高、發電用地面積減少問題，經與工業局討論後決定不解編，朝尋求私地主合作，成立電業公司，轉型為台西綠能專區。

變養殖用地 開發不確定性變高

台西工業區面積約一千一百六十三公頃，編定成離島工業區台西區已廿六年，也是唯一的內陸離島工業區，數度招商都沒有成功，目前用地多從事漁業養殖業，縣府為活化工業區，朝綠能產業園區發展，一度爭取工業局支持解編，唯深入研究後，發現解編後可能遭遇更多障礙。

副縣長丁彥哲表示，工業區解編需要二至四年時間，曠日廢時，解編成功後恢復成農漁牧用地，主管單位變成農委會，農地「種電」土地屬於嚴重地層下陷地區或不適合農漁業耕種或使用地區，工業區解編變農地後，增加需符合「農地農用」的不確定性。

丁彥哲指出，農地「種田」有「主從」關係，「種電」面積比率受限，比不上工業用地；更不用說解編後各私地主對自己土地使用有自主權，讓整體開發充滿變數。

直接改綠能工業區 2年可完成

縣府與工業局、能源局研究後，認為工業地解編不確定性高，如果直接由現在的傳統工業區轉型為綠能工業區，只要重做環評，時程約一年半至二年即可完成，變數減少、時間也縮短。

建設處長蘇孔志也說，縣府所提出的綠能首都基礎建設計畫已獲得到行政院支持，經濟部也依據綠能專區整體開發規畫方案，編列四百萬元經費給縣府作可行性評估及配套措施研究；行政院也支持工業區不解編，避免後續土地開發過於零碎，無法達到預期效果，增加投資風險，希望縣府扮演主導角色，尋求地主合作，共同開發。

廣告
  • 台西工業區目前多作漁業養殖使用。（記者詹士弘攝）

    台西工業區目前多作漁業養殖使用。（記者詹士弘攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
9農會理監事改選 潭子林淑茵翻盤

台中地區、潭子、大雅、神岡、太平、大里、外埔、豐原、沙鹿九個農會二日進行理監事改選，除潭子區外，八區農會的理事同額選舉，過程平和；而潭子區農會由現任農會供銷部主任林淑茵拿下過半的理事席次，幾乎篤定獲聘…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧沙茶白菇雞
紹興酒香煎黃魚
電鍋菜✧菜煲豬五花
如何保存高麗菜？
轉寄

標題：〈中部〉（雲林）台西工業區轉綠能專區 不解編


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月3日‧星期五‧丁酉年二月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.