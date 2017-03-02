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〈南部〉救國團舊址 動工整建為停車場

2017-03-02

〔記者洪瑞琴／台南報導〕位於大學路的救國團南市團委會舊址，市府去年收回後，交通局為改善台南後火車站停車需求，將該基地與原大學路西段成大里活動中心規劃為停車場，已經動工整建，預定七月完工，未來將可提供一百六十一席汽車格、一百一十一席機車格，改善當地停車空間不足問題。

原救國團南市團委會行政廳舍屬市有建物，土地則屬國有財產署，由市府代管，使用合約原至一○三年底到期，市府決定收回，經協調後延至去年六月底完成搬遷。

交通局長林炎成表示，「大學路社E2停車場」原址為成大里活動中心等建物，結構物已老舊不堪使用，考量當地停車需求，經評估研擬方案後，向國有財產署提出申請，採合作闢建停車場模式，可改善當地民眾停車需求問題，並活化閒置國有地，同時處理既有廢棄地上物，工程完工後，將以公開招標方式委外營運維護，提供民眾最優質停車服務。

林炎成說，增加火車站與成功大學周邊停車供給是重點工作，除增設路邊停車格與闢建公立停車場等基礎建設外，亦積極針對市區各處閒置公有空地與國有財產署合作闢建停車場，提供更多停車格位，滿足民眾的停車需求。

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