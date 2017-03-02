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〈南部〉百歲台南公園 將重現流瀑景觀

2017-03-02

日式庭院景觀區整建 還原古意

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南公園曾名噪一時的流瀑景觀，因歲月流轉，原貌已走樣，工務局繼請來日本北山安夫顧問「體檢」，並與台南社大等團體討論達成共識，三月底前將針對公園內「日式庭院景觀區」進行減法工程，除還原流瀑景觀古意外，也尊重保留部分時代演進新貌，開創下一個台南公園風情。

6月17生日當天 舉行通水儀式

工務局表示，朝「日式庭院景觀區」規劃，將進行的「減法工程」，計畫把區內榕樹及黃椰子樹進行移除作業，後續還會針對瀑布水流進行通水工程，預計六月十七日公園百年生日當天舉行通水儀式，送給這座陪伴台南一百年公園一份特別的生日禮物。

工務局表示，台南公園日治時期開闢的流瀑景觀，曾是南市有名的觀光勝地，為了恢復流瀑景觀榮景，迎接台南公園的下一個世紀，去年舉辦「日治時期公園庭院景觀整建國際工作坊」，與北山安夫顧問、古都基金會、台南社大等民間團體共同討論後，針對庭院流瀑區達成「古意新貌」的共識。

工務局強調，除了尊重已經一百年形成的歷史風貌外，也將整理還原出最早期的日本庭園環境，讓市民能緬懷百年前的面貌，亦能期待未來百年的風情。

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  • 昔日台南公園流瀑舊照。（台南市文化基金會典藏，工務局提供）

    昔日台南公園流瀑舊照。（台南市文化基金會典藏，工務局提供）

  • 台南公園流瀑景觀現況。（記者洪瑞琴攝）

    台南公園流瀑景觀現況。（記者洪瑞琴攝）

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