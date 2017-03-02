〈南部〉百歲台南公園 將重現流瀑景觀
2017-03-02
日式庭院景觀區整建 還原古意
〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南公園曾名噪一時的流瀑景觀，因歲月流轉，原貌已走樣，工務局繼請來日本北山安夫顧問「體檢」，並與台南社大等團體討論達成共識，三月底前將針對公園內「日式庭院景觀區」進行減法工程，除還原流瀑景觀古意外，也尊重保留部分時代演進新貌，開創下一個台南公園風情。
6月17生日當天 舉行通水儀式
工務局表示，朝「日式庭院景觀區」規劃，將進行的「減法工程」，計畫把區內榕樹及黃椰子樹進行移除作業，後續還會針對瀑布水流進行通水工程，預計六月十七日公園百年生日當天舉行通水儀式，送給這座陪伴台南一百年公園一份特別的生日禮物。
工務局表示，台南公園日治時期開闢的流瀑景觀，曾是南市有名的觀光勝地，為了恢復流瀑景觀榮景，迎接台南公園的下一個世紀，去年舉辦「日治時期公園庭院景觀整建國際工作坊」，與北山安夫顧問、古都基金會、台南社大等民間團體共同討論後，針對庭院流瀑區達成「古意新貌」的共識。
工務局強調，除了尊重已經一百年形成的歷史風貌外，也將整理還原出最早期的日本庭園環境，讓市民能緬懷百年前的面貌，亦能期待未來百年的風情。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
黃鰭鮪配額轉讓 高雄業者：意義不大
大船喊都不夠 小船盼納大目鮪屏東漁民二二八連假到海巡署安檢所抗議，管理漁獲資源的「印度洋鮪類委員會（IOTC）」於二○一六年通過黃鰭鮪養護管理措施，分給我國一萬一千零五十七公噸漁獲配額，根本不夠；而高…
網友回應
熱門新聞
- 妙齡美眉月薪驚人 上班就是不斷當眾脫衣…
- 邀中生來台 世新竟簽一中承諾書
- 手機面板大風吹 AMOLED快取代非晶矽
- IS首嗆中 將發動「血流成河」恐襲
- 百貨食尚泰精采 舌尖層次豐富
- 腕錶盛裝 西服面料上手
- 反撲中職 日熱身賽總算開胡
- 川普首場國會演說 終於像個總統
- 警被偷走私房錢 苦瞞太座低調抓賊
- 金正恩空飄狂野傳單 朴槿惠愛愛「鳳在上」
- 恭喜！川普國會演說收視率 超越奧斯卡頒獎典禮
- 天然氣漲近3% 桶裝瓦斯平盤
- 川普新貿易政策 擬弱化WTO影響力
- 特教29年 德籍顧美玲開心看孩子長大
- 背痛不是骨刺 前列腺癌作怪
- 證券行情表、證券表格
- 以色列投手海 對台可能車輪戰
- 三強爭港特首 1194名選委決定
- 去年投資率七年新低 今年微成長
- 正港「冰火」交融 義大利火山噴3天現奇景
- 末節爵士樂 魏少掃興喊卡
- 神隆結盟百特 開發抗癌針劑
- 第一嬌點
- 《時尚舵手 再易手》5
- 假上班領乾薪 法費雍妻也將被訴
- 《中英對照讀新聞》Pope Francis: It is better to be an atheist than hypocritical Catholic 教宗方濟各：當無神論者 好過當虛偽的天主教徒
- 校園輔導社工不足 43校違法
- 遭控謀殺金正男 越女喊冤「我沒罪」
- 中山大學、高師大蔣介石銅像遭噴漆
- 「神偷」通緝犯 闖警察家中偷走私房錢
- 〈台股青紅燈〉股票比笨蛋多
- 首爾高尺巨蛋 洋溢經典味
- 惡狼借住佛寺 淫3蹺家少女
- 醋夫把妻燒成火球 害她命危恐截肢
- 據報川普訪英延後 英官方否認
- 《自由娛樂頻道贈獎》ASTRO尬畫技 車銀優巧手奪冠
- 《自由廣場》年金改革四點建議
- 曾說有人要害我 世曦工程師墜樓亡
- 帶妻祕飛泰國做試管 中國第一狗仔反遭偷拍
- 賞櫻食光
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉百歲台南公園 將重現流瀑景觀
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分