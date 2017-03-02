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〈南部〉早稻田訪台百年野球紀念賽 台南開打

2017-03-02

一連四天 赴南高中北與四校交流

〔記者劉婉君／台南報導〕正在日本進行的中職日職對抗賽，受到許多民眾關注，而台日棒球情誼，早在一百年前就已開始。一九一七年底，日本早稻田大學野球部十五名球員來台友誼賽，距今已一百年，昨起一連四天，日本早稻田大學野球部來台展開「訪台百年紀念賽」，於台南、高雄、台中、台北四地，與台灣四所大專校院棒球隊交流。

善化球場首戰 12：7勝遠東科大

日本早稻田大學野球部訪台百年紀念賽，昨天下午在善化棒球場開打，與遠東科大棒球隊進行一場激烈的對戰，雙方選手在場上較勁，看台上，早稻田大學的應援部也以宏亮的聲音帶領現場觀眾為球員加油，讓台灣民眾感受到活力十足的日式應援。

比賽由早稻田大學先攻，第一局首棒就獲得保送上壘，再靠著第四棒二壘安打先馳得點，二、三局各擊出一支兩分砲，拉大比數到五比零；遠東科大在三局下也靠著一支陽春全壘打，吹起反攻號角，一口氣攻下四分，一度將雙方比數追到一分差，但四局上早稻田再轟出兩支全壘打，灌入五分。遠東科大不氣餒一路追趕，全場雙方雖然都敲出十三支安打，但早稻田五支全壘打，遠東科大僅一支陽春砲還有兩次失誤，最終遠東科大以七比十二吞敗。

百年來台數次 今年首次到台南

早稻田大學台灣校友會長林滄智表示，一百年來，早稻田大學野球部曾來台數次，但過去多在北、高比賽，今年是第一次到台南，而今天舉行比賽的高雄立德棒球場，則是一百年前來台比賽的場地之一，希望紀念賽只是增進彼此交流的起頭，下一步希望促成台日高中甲子園、日本六大學與台灣的大學棒球交流，並在棒球之外，增進藝術、生命科學等領域的互訪。

昨天的開球儀式由林滄智、市長賴清德與也是校友的前法務部長城仲模等人一起進行，賴清德說，早稻田大學野球部第一次到台南比賽，對台南來說，也是歷史性的時刻。

早稻田大學將於今天下午二時轉戰高雄立德棒球場，對上高苑科大棒球隊；明天下午二時在台中台體大棒球場與台灣體育大學棒球隊進行交流；五日下午二時在台北天母棒球場，對手為文化大學棒球隊。

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  • 日本早稻田大學野球部，與遠東科大棒球隊合影。（記者劉婉君攝）

    日本早稻田大學野球部，與遠東科大棒球隊合影。（記者劉婉君攝）

  • 日本早稻田大學野球部隊員。（記者劉婉君攝）

    日本早稻田大學野球部隊員。（記者劉婉君攝）

  • 遠東科大棒球隊隊員。（記者劉婉君攝）

    遠東科大棒球隊隊員。（記者劉婉君攝）

  • 日本早稻田大學野球部訪台百年紀念賽在善化開打，與遠東科大棒球隊交流。（記者劉婉君攝）

    日本早稻田大學野球部訪台百年紀念賽在善化開打，與遠東科大棒球隊交流。（記者劉婉君攝）

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