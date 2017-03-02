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〈南部〉高雄鴨隻傳疫情 公園餵鳥最高罰6000元

2017-03-02

〔記者陳文嬋／高雄報導〕禽流感疫情發燒，高雄市也傳出鴨隻感染H5N8，市府全力防堵疫情，公告新光園道等廿多處公園嚴禁餵食野鳥，勸導不聽者最高可開罰六千元。

國內驚傳首例台商感染H7N9新型A型流感死亡個案，市府昨由副秘書長林英斌主持「禽流感跨局處整備會議」，指示衛生局等相關單位務必妥善規劃應變措施，並模擬病患運送及隔離收治，避免爆發大規模疫情。

農業局說，杉林區一家養鴨場傳出鴨隻感染H5N8，已全面撲殺五六一三隻，並全面監測、採樣及訪視鴨場半徑三公里範圍內十二家養禽場，防止疫情擴散。

養工處則在容易餵養野鴿的新光園道等廿多處公園增設「公園嚴禁餵食禽鳥」告示牌，加強宣導，勸導無效將依違反「高雄市公園管理自治條例」規定，開罰一千至六千元；私有鴿舍或鳥園若污染地面、水溝，將依違反「廢棄物清理法」開罰一千二百元至六千元。

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