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〈南部〉校長帶掃廁所 高英學生磨品德

2017-03-02

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高英工商校長陳德松昨率領學校主管與學生一起掃廁所，他說，工廠環境整齊乾淨是工業安全首要條件，學生得克服對掃廁所的排斥與畏懼，培養對小細節的注意，降低職場上風險。

高英工商將每學期開學第二個月訂為「環境整潔月」，五年來，陳德松都帶頭掃廁所，他認為這是品德教育的一環，要落實在校園每個角落，要求每班派員參加，當學生了解打掃的辛勞，就不會亂丟垃圾、製造髒亂。

陳德松說，整潔品德教育更可延伸至專業領域的整潔維持，整齊乾淨的工廠是工業安全首要條件，可減少許多危險意外發生，因此，許多企業都強調「廁所文化」。

汽車科二年級學生顏正偉說，每個人每天都會用到廁所，更應該清掃乾淨；美容科二年級盧虹伶說，在家也沒掃過廁所，第一次參加，從中更能體會母親的辛勞，回家後會幫媽媽洗廁所了。

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  • 品德教育，也為進職場前磨出好習性，高英工商校長陳德松（前）率領主管、學生一起掃廁所。（記者洪臣宏攝）

    品德教育，也為進職場前磨出好習性，高英工商校長陳德松（前）率領主管、學生一起掃廁所。（記者洪臣宏攝）

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