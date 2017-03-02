〈南部〉拚HBL首座金盃 高苑祈媽祖加持
2017-03-02
週六大戰松山高中
〔記者洪定宏／高雄報導〕HBL高中籃球聯賽男甲級總決賽四日在台北小巨蛋開打，高苑工商籃球隊除了加緊訓練，還有球迷、企業界及民意代表的鼓勵，但「自助人助也要天助」，籃球隊昨到橋頭區五里林天后宮還願參拜，祈求天上聖母加持，首戰擊敗松山高中，闖進冠軍戰，奪得隊史首座冠軍獎盃！
高苑工商董事長余政憲說，在天上聖母加持下，高苑籃球隊勇闖HBL的十六強、十二強、八強賽，「關關難過關關過」，除了感謝與還願，更祈求聖母再助一臂之力，四日傍晚六點對決台北市勁旅松山高中，高苑能一舉得勝，闖進隔天的冠軍戰，勇奪隊史首座冠軍盃。
想入場加油留意臉書
高苑籃球隊預定三日北上，校方已籌組約八百人啦啦隊，搶不到票的高苑球迷，請密切注意學校官網及高苑籃球隊臉書粉絲頁，將會公布入場細節，讓熱情球迷跟隨高苑啦啦隊進場，為高苑籃球隊加油。
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