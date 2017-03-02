〈南部〉三月旅遊淡季 高雄巨蛋旅展「殺很大」

2017-03-02

持國旅卡免費入場

〔記者葛祐豪／高雄報導〕春節、二二八連假過後，緊接著三月旅遊淡季最大促銷「高雄巨蛋國際旅展」明天登場，強打清明、端午連假早鳥商機，旅行社、旅遊業者紛紛推出優惠價（見下圖，記者張忠義攝）。搶搭國旅卡限定額度須使用於觀光旅遊新規定，持國旅卡民眾享免費入場。

澳門3日行2999元起

高雄巨蛋國際旅展網羅近二百家國內外旅遊業者，展期從三日至六日，這次強打短程線，國人最喜歡的澳門三日自由行下殺二九九九元起；日本香川賞櫻、黑部立山都推出破盤價，長程線出團費用也大幅下修，土耳其十一天不到三萬元起、澳捷德十天不到四萬元起。

為了振興國旅，國內旅遊業者也降價促銷拚經濟，雙人住宿最低八九九元起，下殺折扣直逼二．六折。