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〈南部〉看內門宋江陣爭霸 順嘗辦桌美食

2017-03-02

武林高手4日開尬

〔記者葛祐豪／高雄報導〕今年邁入第十三屆的武林盛會「高雄內門宋江陣」，四到十四日在內門南海紫竹寺熱鬧登場，祭出百萬冠軍獎金，高雄市觀光局歡迎全國遊客來內門「逗鬧熱」、吃辦桌美食。

市府昨舉辦內門宋江陣造勢宣傳會，由結合韻律和宋江招式的「宋江很操」開場，邀請全民上YouTube搜尋影片，一起搖擺體驗宋江精神，觀光局更邀請有五十年手繪打面經驗的李章舜師傅團隊，現場示範打面文化意涵。

觀光局長曾姿雯說，二○一七高雄內門宋江陣周邊活動包含「宋江真體驗—文武藝陣展」、「宋江好貨色—文創商品及地方農特產品展售」、「宋江拚體力—羅漢門迎佛祖遶境及攝影比賽」、「宋江深旅遊—免費文史導覽及觀星露營趣」、「宋江享料理—總舖師辦桌美食及一人一五○元獨享羅漢餐」等。

台南大學拚三連霸

吸引最多遊客觀賞的「全國高中職暨大專院校創意宋江陣頭大賽」，今年有七支參賽隊伍，已衛冕兩年的台南大學，是否能再次奪得百萬冠軍獎金，成為繼實踐大學、台灣戲曲學院之後，三連霸將第三代「王者之璽」永久留存，值得期待。

羅漢餐供散客獨享

觀光局說，來內門看宋江陣，可順道享用知名總舖師辦桌美食，桌菜每桌四千五百元，散客則可選擇一五○元獨享羅漢餐。訂席專線：（07）667-3558、0937-645-289。

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  • 「高雄內門宋江陣」四日起在內門南海紫竹寺登場，祭出百萬冠軍獎金，邀遊客來宋江真體驗。（記者張忠義攝）

    「高雄內門宋江陣」四日起在內門南海紫竹寺登場，祭出百萬冠軍獎金，邀遊客來宋江真體驗。（記者張忠義攝）

  • 觀賞武林盛會「高雄內門宋江陣」大賽，不分團客、散客都可順道享用知名的總舖師辦桌美食。（記者張忠義攝）

    觀賞武林盛會「高雄內門宋江陣」大賽，不分團客、散客都可順道享用知名的總舖師辦桌美食。（記者張忠義攝）

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