〈南部〉黃鰭鮪配額轉讓 高雄業者：意義不大
2017-03-02
大船喊都不夠 小船盼納大目鮪
〔記者黃旭磊／高雄報導〕屏東漁民二二八連假到海巡署安檢所抗議，管理漁獲資源的「印度洋鮪類委員會（IOTC）」於二○一六年通過黃鰭鮪養護管理措施，分給我國一萬一千零五十七公噸漁獲配額，根本不夠；而高雄前鎮漁港多艘百噸以上鮪延繩釣船，也受配額限縮影響，業界響應屏東訴求，要求政府除了轉讓配額，提出更佳解套方式。
台灣區鮪魚公會總幹事黃昭欽昨說，印度洋以前沒設限，設限後對大船影響更大，漁業署稱配額可透過產業平台轉讓，「大家都不夠，轉讓意義不大」。
漁業署副署長黃鴻燕說，三大洋公海鮪魚資源均已納入國際鮪類漁業管理組織管理，依科學評估結果訂定各國年度容許捕獲配額，我國需遵從國際規定，以利永續經營，漁船間可透過產業團體平台申辦配額轉讓，另外，依據配額利用情形適時釋放控留配額，舒緩漁船配額不足壓力。
台灣鮪延繩釣協會秘書長何世杰說，國際是看各國應捕配額，國內則以船為單位在黃鰭鮪配額進行轉讓，但百噸以下小船仍被禁止轉讓大目鮪配額，建議開放轉讓，「用不到的配額讓給別人，才不會浪費資源。」
此外，漁民也常遇到電子漁獲回報系統故障，導致無法按時回報，或週休連假耽誤預報漁獲時程。漁業署說，電子漁獲回報系統故障的漁船，可透過每日傳真回報；若假日進港，不用於三個工作天前預報，改由假日前一天提出申請。
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黃鰭鮪配額轉讓 高雄業者：意義不大
大船喊都不夠 小船盼納大目鮪屏東漁民二二八連假到海巡署安檢所抗議，管理漁獲資源的「印度洋鮪類委員會（IOTC）」於二○一六年通過黃鰭鮪養護管理措施，分給我國一萬一千零五十七公噸漁獲配額，根本不夠；而高…
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